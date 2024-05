Estudo recente do Consevitis-RS constatou que o Complexo Econômico da Uva e Derivados (produção de uvas e vinhos) representa aproximadamente 2% do PIB gaúcho

Solidário aos atingidos pela catástrofe climática que castiga o Rio Grande do Sul, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) reforça o movimento de valorização dos vinhos, espumantes e sucos produzidos pelas empresas locais. A iniciativa inclui o lançamento de um selo especial para destacar esses produtos nos pontos de venda, tanto no RS quanto em outros estados e as hashtags #CompreVinhoGaucho e #AjudeRS para potencializar o alcance de postagens nas redes sociais.

O selo será distribuído entre as vinícolas associadas às entidades que compõem o Consevitis-RS (Uvibra, Agavi, Fecovinho e ACIU) com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para a origem do produto, incentivando a compra e contribuindo para a movimentação do setor. Inicialmente, serão impressas 500 mil unidades. O selo também está disponível para download em versão para impressão e digital.

"Ainda estamos vivendo as consequências da catástrofe, e muitos produtores foram fortemente impactados. Além de continuar com o acolhimento a todos os que foram atingidos, para que haja reconstrução precisamos movimentar a economia. E valorizar os produtos gaúchos também é uma das formas de prestar esse apoio", salienta o presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebellatto.

A campanha conta ainda com uma carta aberta em agradecimento às milhares de manifestações de solidariedade e carinho aos gaúchos vindas de todo o Brasil, por meio de doações em dinheiro, mantimentos e equipamentos, além da vinda de voluntários. Assinado em nome dos produtores gaúchos, o texto convida o leitor a continuar ajudando e consumindo produtos do Sul, já reconhecidos nacional e internacionalmente, "fruto de séculos de tradição, investimento em tecnologia e, principalmente, do cuidado e dedicação dos nossos produtores".

A cadeia vitivinícola gaúcha em números

Um estudo realizado recentemente pelo Consevitis-RS, o Complexo Econômico da Uva e Derivados (produção de uvas e vinhos) representa aproximadamente 2% do PIB gaúcho. No cálculo, não estão incluídas atividades relacionadas ao enoturismo e à enogastronomia.

O setor compreende cerca de 12,5 mil propriedades com produção de uvas, em uma área plantada total de 44.473 hectares, espalhadas por diversas regiões. A atividade envolve cerca de 60 mil agricultores familiares, que se viabilizam através da produção de uvas. Atualmente, estão registradas aproximadamente 550 vinícolas e cooperativas.

O setor vitivinícola é responsável por:

Gerar trabalho, emprego e renda;

Desenvolver e inovar a agricultura familiar e suas indústrias vinícolas;

Gerar sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental nas diferentes regiões;

Impulsionar outras atividades, como o enoturismo, a enogastronomia, eventos e hotelaria;

Gerar tributos em toda a cadeia produtiva, contribuindo para o financiamento das políticas públicas;

Desenvolver e reduzir as desigualdades sociais;

Promover o reconhecimento internacional do produto brasileiro, com centenas de premiações.

Carta aberta

Porque precisamos do povo brasileiro.

A chuva devastou o nosso estado.

As semanas estão sendo difíceis. Feridas marcam a pele e o coração do povo gaúcho.

Mas nós estamos gratos.

No momento mais crítico da história do Rio Grande do Sul, o país inteiro demonstrou o seu carinho por nós, gaúchos. Doações em dinheiro, voluntários vindos de todos os estados, apoio com mantimentos, água potável, barcos, jet skis e muita solidariedade.

Nada disso será esquecido.

Estamos empenhados em reconstruir o lar em que vivemos e aquece o coração reconhecer que o povo brasileiro está ao nosso lado.

Sabemos que essa força irá permanecer. Para continuar nos ajudando a escrever novos versos em nossa história, siga consumindo produtos aqui do sul.

Somos reconhecidos nacional e internacionalmente pela qualidade dos nossos vinhos, sucos e demais derivados de uva. Essa reputação é fruto de séculos de tradição, investimento em tecnologia e, principalmente, do cuidado e dedicação dos nossos produtores.

O setor vitivinícola gaúcho gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia e sendo a principal fonte de renda de muitas famílias.

Vamos seguir unidos e fortes. Com o povo brasileiro ao nosso lado, sabemos que o melhor ainda está por vir.

Com todo o coração, Produtores Gaúchos

Setor Vitivinícola do Rio Grande do Sul