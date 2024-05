A clássica costeleta de vitelo à milanesa é servida com salada no Fasano São Paulo e risoto de açafrão no Gero Belo Horizonte

Belo Horizonte não faz parte do roteiro de avaliações do Guia Michelin. Mas isso não quer dizer que não dê para comer pratos de chefs recomendados na cidade. Entre as 82 indicações apontadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, que receberam elogios dos inspetores anônimos pela qualidade da cozinha (mas não a ponto de ganhar estrelas), duas estão mais perto do que se imagina dos mineiros.



A lista de restaurantes recomendados pela edição 2024 do Guia Michelin foi anunciada na noite de segunda-feira (20/05), em cerimônia no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Um deles é o Fasano São Paulo. Aqui não temos Fasano, mas Gero e, como ambos são do Grupo Fasano, estão sob o comando do mesmo chef executivo, o italiano Luca Gozzani.



Como a proposta dos restaurantes do Grupo Fasano, seja em qualquer cidade, é apresentar a cozinha italiana clássica, alguns pratos se repetem. Entre as entradas, estão a burrata com presunto de parma e tomate e a salada de mix de folhas verdes com pera, queijo de cabra e nozes.



Na categoria risotos, dois podem ser encontrados tanto no Fasano São Paulo quanto no Gero Belo Horizonte. São eles: risoto de frutos do mar e risoto coe secoe, receita clássica veneziana, com carnes especiais no vinho tinto e especiarias.



Outros pratos não são exatamente iguais, mas se diferenciam por apenas um dos acompanhamentos. Por exemplo, os camarões ao limão e vinho branco são servidos em São Paulo com abóbora grelhada. Já em BH, berinjela grelhada entra no lugar da abóbora. Da mesma forma, o ossobuco ao estilo milanês chega à mesa do Fasano São Paulo com gremolata. A mesma carne em BH sai da cozinha com risoto de açafrão.



A clássica costeleta de vitelo à milanesa também se diferencia pelos acompanhamentos. No Fasano São Paulo, é salada. No Gero BH, risoto de açafrão.

Tiramisu e mil folhas são duas sobremesas servidas da mesma forma nos dois restaurantes.

Outro italiano



Enquanto os inspetores anônimos não "descobrem" BH, você pode se deliciar em BH com a comida de outro chef recomendadopelo Guia Michelin. Coincidentemente, ele também é italiano. Simone Paratella nasceu em Alba, cidade na região do Piemonte.e chegou à capital mineira depois de experiência de seis anos em Londres. Em 2020, abriu a casa de massas Pasta Lab.

Um ano depois de inaugurar o restaurante Simone, em São Paulo, Simone Paratella entrou para a lista de indicações do Guia Michelin Simone/Divulgação



Em abril do ano passado, o chef inaugurou em São Paulo o Simone, com planos de ficar conhecido em todo o Brasil. Deu certo. Com pouco mais de um ano, o restaurante que leva seu nome entrou para a lista dos recomendados pelo Guia Michelin.



Se não tiver como ir à capital paulista para comer os pratos de Simone, basta dar um pulo na Savassi e se sentar no Pasta Lab. Lá, há entradas como a carne crua com espuma de parmegiano e creme de trufa branca e salada de polvo fresco com vegetais da estação, azeite e limão siciliano.



Entre os pratos principais, com destaque para as massas, então o nhoque de lagosta com açafrão, alho confit, salsinha, cebola branca italiana e tomate italiano e o talharim com ragu de contrafilé, mix de vegetais, vinho tinto, tomate pelati e queijo grana padano. De sobremesa, uma das sugestões é a mousse de chocolate amargo com sal defumado, nibs de cacau e cacau em pó.



As recomendações



Além dos premiados com uma e duas estrelas e das recomendações Bib Gourmand, no melhor estilo "bom e barato", o Guia Michelin também divulgou uma lista com restaurantes do Rio de Janeiro e São Paulo que surpreenderam positivamente os inspetores pela qualidade da cozinha. Entre eles, 44 já estavam na lista e 38 são novidades.

Serviço

Gero BH

Rua São Paulo, 2.320, Lourdes

(31) 3500-8970

@fasano

Pasta Lab

Rua Fernandes Tourinho, 235, Funcionários

(31) 97234-6461

@pastalab_bh