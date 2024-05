Rio de Janeiro - "Vamos dobrar o número de restaurantes com duas estrelas no Brasil”, anunciou o diretor internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, no momento mais aguardado da noite de premiação, nessa segunda-feira (20/05), no Rio de Janeiro. As indicações dessa categoria saltaram de três para seis. Com isso, Evvai (SP), Lasai (RJ) e Tuju (SP) se juntaram a D.O.M (SP), Oro (RJ) e Oteque (RJ). Ao todo, 21 restaurantes das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo ganharam estrelas.





A cerimônia foi transmitida ao vivo do hotel Copacabana Palace. O restaurante Tuju foi o grande destaque da noite, levando o chef Ivan Ralston a subir três vezes ao palco. Com um trabalho consistente e de muita pesquisa, ele conseguiu sair de zero para duas estrelas (nem chegou a ter uma, o que é mais comum). "Apesar da inteligência artificial, as pessoas ainda precisarão comer e continuaremos a ser o setor que mais emprega no Brasil", disse o chef.





Antes disso, o Tuju ganhou o prêmio de "abertura do ano". O restaurante, que encerrou as atividades na pandemia, voltou três anos depois, em setembro de 2023, em novo endereço e com apenas nove mesas. Ivan ainda levou para casa a Estrela Verde Michelin, que, pela primeira vez, homenageia restaurantes brasileiros com uma gastronomia mais sustentável. A Casa do Porco (SP) e Corrutela (SP) também receberam a Estrela Verde.





A lista de restaurantes com uma estrela também aumentou consideravelmente. Passou de 10 para 15 indicações nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Entre eles, sete são novos na lista: Fame Osteria (São Paulo), Kazuo (SP), Kuro (São Paulo), Murakami (São Paulo), Oizumi Sushi (São Paulo), San Omakase (Rio de Janeiro) e Tangará Jean-Georges (São Paulo).

O restaurante Tuju, em São Paulo, foi o grande destaque da noite; um dos prêmios, a Estrela Verde, destaca a sustentabilidade Celina Aquino/EM/D.A Press





Incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, 21 restaurantes recebem estrelas nesta edição. Na última edição, realizada em 2020 e mantida até 2023, em função da suspensão das avaliações por causa da pandemia, 15 haviam entrado na seleta lista. Ainda não há no país restaurantes com três estrelas, a condecoração máxima.

Bom e barato

Na cerimônia, também foram anunciados os restaurantes da seleção Bib Gourmand, que oferecem comida de qualidade, mas com preços mais acessíveis. No total, 37 estabelecimentos entraram na lista, sendo que 12 são novidades nessa categoria.





Além dos estabelecimentos premiados com as famosas estrelas e com a presença no Bib Gourmand, o Guia Michelin também divulgou a lista de restaurantes recomendados pelos inspetores anônimos, que chamam a atenção pela qualidade da cozinha. No total, 82 nomes foram citados nessa categoria, sendo 38 incluídos pela primeira vez.





Prêmio especial





O Guia Michelin ainda entregou prêmios para o melhor sommelier. Venceu Maíra Freire é responsável pela adega do restaurante Lasai, no Rio de Janeiro, que subiu de uma para duas estrelas.





Todas as recomendações do Rio de Janeiro e São Paulo estão disponíveis gratuitamente no site e aplicativo do Guia Michelin.





Números





140 restaurantes selecionados, sendo:



- 6 com duas estrelas



- 15 com uma estrela



- 37 Bib Gourmand



- 3 Estrela Verde



- 82 recomendados





Os premiados





2 estrelas

D.O.M. (SP)

Evvai (SP)

Lasai (RJ)

Oro (RJ)

Oteque (RJ)

Tuju (SP)



1 estrela

Cipriani (RJ)

Fame Osteria (SP)

Huto (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Kan Suke (SP)

Kazuo (SP)

Kinoshita (SP)

Kuro (SP)

Maní (SP)

Mee (RJ)

Murakami (SP)

Oizumi Sushi (SP)

Picchi (SP)

San Omakase (RJ)

Tangará Jean-Georges (SP)



Estrela Verde

A Casa do Porco (SP)

Corrutela (SP)

Tuju (SP)



Bib Gourmand

A Baianeira (SP)

A Baianeira - MASP (SP)

Artigiano (RJ)

AE! Café & Cozinha (SP)

Balaio IMS (SP)

Banzeiro (SP)

Barú Marisquería (SP)

Bistrot de Paris (SP)

Brasserie Victória (SP)

Brota (RJ)

Capim Santo (SP)

Cora (SP)

Corrutela (SP)

Cuia (SP)

Didier (RJ)

Ecully Gastronomia (SP)

Feriae (SP)

Fitó (SP)

Komah (SP)

Kotori (SP)

Le Bife (SP)

Manioca (SP)

Maria e o Boi (RJ)

Marine Resto (RJ)

Miam Miam (RJ)

Mocotó (SP)

Mocotó Vila Leopoldina (SP)

Nomo (SP)

Petí Gastronomia (SP)

Pici Trattoria (RJ)

Più Higienópolis (SP)

Più Pinheiros (SP)

Shihoma Pasta Fresca (SP)

Sult (RJ)

The Kith (SP)

Ton Ton (SP)

Tordesilhas (SP)

Zena Cucina (SP)



Recomendados

Aconchego Carioca (RJ)

A Figueira Rubaiyat (SP)

Aiô (SP)

Amadeus (SP)

Ama.zo - Cozinha Peruana (SP)

Ama.zo - Pátio Higienópolis (SP)

Animus (SP)

Aprazível (RJ)

Aya Japanese Cuisine (SP)

Bicol Korean Cuisine (SP)

Blaise (SP)

Borgo Mooca (SP)

Bottega Bernacca (SP)

Cais (SP)

Cantaloup (SP)

Casa Rios (SP)

Casa Santo Antônio (SP)

Cepa (SP)

Charco (SP)

Chef Rouge (SP)

Chez Claude (RJ)

Chez Claude São Paulo (SP)

Clan BBQ (RJ)

Corrientes 348 Glória (RJ)

De segunda (SP)

Dinho's (SP)

El Tranvia - Itaim Bibi (SP)

Emiliano (SP)

Escama (RJ)

Fasano (SP)

Fasano Trattoria (SP)

Fogo de Chão (SP)

Giuseppe Grill Leblon (RJ)

Henriqueta (RJ)

Haru Sushi (RJ)

Huto Campo Belo (SP)

Huto Köhï (SP)

Izär (RJ)

Jamile (SP)

Jiquitaia (SP)

Kanoe (SP)

Kosushi (SP)

Kubo Zushi (SP)

Lassù (SP)

La Villa (RJ)

Les Presidents (SP)

L'Etoile (RJ)

Lilia (RJ)

Loup (SP)

Mäska (RJ)

Maza (SP)

Mesa do Lado (RJ)

Metzi (SP)

Mondo (SP)

Mr. Lam (RJ)

Naga (SP)

Nelita (SP)

Nôa (RJ)

Nosso (RJ)

Notiê (SP)

Ocyá Leblon (RJ)

Oia Cozinha Mediterrânea (RJ)

Osso (SP)

Paparoto Cucina (SP)

Piselli (SP)

Pobre Juan (SP)

Rubaiyat Rio (RJ)

Rudä (RJ)

Simone Ristorante (SP)

Spicy Fish (RJ)

Sud, o pássaro verde (RJ)

Sushi Leblon (RJ)

Térèze (RJ)

Tanit (SP)

Taraz (SP)

Tiara (RJ)

Toto (RJ)

Varanda (SP)

Vinheria Percussi (SP)

Vista (SP)