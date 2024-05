Depois de quatro anos, o Guia Michelin está de volta ao Brasil com tudo o que tem direito. O prêmio francês, que distribui de uma a três estrelas para restaurantes de todo o mundo, suspendeu as avaliações no país no fim de 2020, durante a pandemia. O anúncio da nova lista, na noite desta segunda-feira (20/05), no Rio de Janeiro, poderá ser assistida ao vivo pela internet.



A cerimônia será a partir das 19h, nos salões do hotel Copacabana Palace, e reunirá chefs e donos de restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo cotados para entrar na aclamada lista. A expectativa é de que algumas casas entrem pela primeira vez no Guia Michelin e outras mantenham suas estrelas.



Em função da suspensão das visitas dos chamados inspetores anônimos no país, os restaurantes das duas cidades permaneceram com as estrelas conquistadas em 2020. Atualmente, o Brasil tem 13 casas listadas no Guia Michelin, nenhuma com três estrelas, a pontuação máxima (veja a lista de 2023 no fim da matéria).





Uma estrela é concedida a restaurantes com “cozinha de alta qualidade que vale uma parada”. Recebem duas estrelas lugares com “cozinha excelente que vale a pena fazer um desvio”. Já as três estrelas são entregues aos que tem “cozinha excepcional que vale uma viagem especial”.



Além de distribuir as estrelas, a cerimônia vai apontar os selecionados na categoria Bib Gourmand, que reconhece “restaurantes de boa qualidade e bom preço”, e os prêmios especiais da edição 2024.

Ao vivo





A entrega da premiação será transmitida ao vivo, a partir das 19h, pelo canal do A entrega da premiação será transmitida ao vivo, a partir das 19h, pelo canal do Youtube do Guia Michelin.





Logo depois, a nova seleção estará disponível no Logo depois, a nova seleção estará disponível no site e no aplicativo do Guia Michelin.





O guia



O primeiro Guia Michelin foi lançado em 1900 pela empresa de pneus Michelin e, ao longo dos anos, tornou-se referência em indicar as melhores experiências gastronômicas do mundo. Inspetores especializados e anônimos avaliaram os restaurantes do Rio de Janeiro e São Paulo. A equipe segue a metodologia do Guia Michelin, que se baseia na avaliação coletiva da qualidade da cozinha, considerando cinco critérios: qualidade dos produtos, harmonia dos sabores, domínio das técnicas culinárias, personalidade da cozinha e consistência ao longo do tempo e através do menu como um todo.









Lançado pela primeira vez em 2015 no Brasil (leia-se Rio de Janeiro e São Paulo), o Guia Michelin suspendeu as avaliações em 2020. O retorno foi anunciado em agosto do ano passado, quando os trabalhos foram reiniciados.

Rio de Janeiro





A cidade do Rio de Janeiro tem sido palco das mais importantes cerimônias de premiação da gastronomia. Em novembro do ano passado, recebeu a premiação do Latin America's 50 Best Restaurants e, naquela ocasião, já anunciou que sediaria a edição de 2024.





Nesta segunda-feira, ganha todos os holofotes com o anúncio dos restaurantes estrelados em seu próprio território e em São Paulo. Segundo a Secretaria de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro, já estão confirmadas mais duas edições das avaliações do Guia Michelin no Brasil (2025 e 2026).

Os estrelados





2 estrelas

D.O.M. (SP)

Oro (RJ)

Oteque (RJ)



1 estrela

Cipriani (RJ)

Evvai (SP)

Huto (SP)

Jun Sakamoto (SP)

Kan Suke (SP)

Kinoshita (SP)

Lasai (RJ)

Maní (SP)

Mee (RJ)

Picchi (SP)

