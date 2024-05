Primeiro drink criado com o Golden Massala: drink leve e refrescante com vodka, Golden Massala, água de coco e um toque de limão siciliano

Cachaças, cervejas, gins, licores e coquetéis... Minas e BH cada vez mais se destacam na criação de receitas e no mercado de bebidas alcoólicas, com marcas artesanais e profissionais premiadas. Desta vez, subiu ao pódio o licor Golden Massala, medalha de prata no concurso World Liqueur Awards' 2024, em Londres, na Inglaterra. A criação é do mixologista e empresário da capital, Guilherme Cotosck, conhecido como Gui Cotosck, de 47 anos, dono do canal Tem Dose Dupla e da Brothers Eventos, empresa que faz festas com um cardápio de churrasco, comida de boteco e drinques desde 2003.

O Golden Massala, conta Gui Cotosck, foi criado em 2021. Como ficou "gostoso e bonito, criei a receita e lancei o produto". Produção artesanal, ele envasou 300 unidades, em garrafa provisória e vendeu para seus fãs e seguidores no Instagram: "Em 2022, eu o produzi na indústria, com selo do Mapa, tudo certinho, e mandei para um concurso mundial de Bruxelas, na Bélgica. Por meio ponto não ganhei a medalha de prata".

Mas ele tinha certeza da qualidade do produto que tinha em mãos. Então, em novembro de 2023, Gui fez o lançamento oficial do Golden Massala, com outra indústria, a Destom Destilaria, perto de Carangola, e agora busca por parcerias. Ele já tem distribuidores em BH, Fortaleza, Recife e abre portas pelo Brasil: "Grandes bartenders do país me já me deram feedback e, agora, é crescer, levá-lo para o maior número de pessoas."

De suco de laranja a café e refrigerante

Com avaliação positiva, em janeiro de 2024, Gui voltou a colocar o Golden Massala à prova e enviou para outro concurso, desta vez em Londres: "No dia 15 de maio, saiu o resultado e ganhei a medalha de prata."





Guilherme Cotosck, o Gui Cotosck, empresário e mixoloigsta, começou a criar licores no meio da pandemia. Autor de drinks autorais, já desenvolveu quase mil receitas de coquetéis Arquivo Pessoal

O Golden Massala é feito cascas de cítricos e especiarias. "Para criar um licor, você decide qual sabor deseja, extrai no álcool e depois finaliza com água e uma parte doce que pode ser açúcar, mel etc. Não quis criar um licor de sabor conhecido, já que sempre busquei algo diferente e que trouxesse uma explosão de sabor. Assim, o Golden Massala leva cascas de cítricos e especiarias", detalha.

E o que o Golden Massala tem de tão especial? "Imagina comigo: ao dizer licor de café, seu cérebro já entendeu o gosto do licor de café, a mesma coisa com o de pêssego. Então, quando falo Golden Massala ou licor de especiarias, você não sabe o que tem. O cérebro trava. Hoje, o meu maior desafio é mostrar qual é o sabor do Golden para cada pessoa que tem um paladar. Tem gente que sente anis, gengibre, capim-limão e muitos dos ingredientes que imaginam não estão presentes. Então, o mistério por trás do Golden Massala é a explosão de sabores desta combinação das especiarias com as cascas de cítricos, que o transformou em um sabor único para que ele fosse premiado em Londres".

Licor Golden Massala ganhou medalha de prata no World Liqueur Awards' 2024, em Londres Arquivo Pessoal

Como mixologista (desde 2003), Gui já criou mais de 70 receitas com o licor. "No rótulo da garrafa, tem QR code e a pessoa pode baixar e-book com 40 receitas. Ele é versátil, combina com tudo, de suco de laranja a café e refrigerantes. E todo tipo de fruta, melancia, carambola, morango, maracujá e tangerina. Criei um pouco de receitas com tudo, com todas as bases alcoólicas. Ele tem graduação alcoólica de 23%, portanto, não é tão alcoólico. A ideia foi trazer a versatilidade para a coquetelaria, uma explosão de sabores com as especiarias", revela.

O primeiro drinque que Gui criou com o Golden Massala se destaca por ser leve e refrescante. Na receita, vodca, Golden Massala, água de coco e um toque de limão siciliano.

Além do Golden Massala, o mixologista está criando um bitter e dois xaropes (flores e hibisco com especiarias), que ainda não são vendidos.

Gui Cotosck é um empreendedor nato. Formado em administração de empresas, também se tornou um profissional do mundo digital. Em 2017, registrou o canal Tem Dose Dupla, no YouTube, para compartilhar com as pessoas conteúdo de coquetelaria e mixologia "para que as pessoas pudessem tomar bons drinques pelo Brasil afora".

Inquieto, em 2018, montou um curso com cinco grandes temáticas: "Tem o Mestre dos coquetéis, da mixologia, do molecular, mestre empreendedor e mestre da mixologia 2.0. São mais de 220 vídeoaulas e PDF. Tenho alunos em todo o Brasil e no exterior". Presencialmente, o mixologista e empresário já treinou mais de 700 pessoas.

A jornada de Gui com os licores começou no meio da pandemia do coronavírus, em 2020: "Sempre criei meus drinques autorais, quase mil coquetéis desde 2017, fazia coquetéis e xaropes artesanais. Mas como o xarope não tem durabilidade, escolhi os licores, nascendo em 2021 o Golden Masala", relembra.

Mundo de descobertas



A mixologia tomou conta de Gui. Estudar a combinação dos ingredientes para criar um bom drinque, mesclar métodos de gastronomia à bebida, criar uma experiência sensorial de quem vai beber, aprofundar nos sabores e como são percebidos pelo paladar do outro, buscar o equilíbrio entre eles e como reagem juntos ao lado de vários outros componentes que compõem um coquetel é um desafio que o motiva: "A mixologia é um mundo de descobertas onde cada ingrediente te surpreende. A busca pelo equilíbrio e pelo drinque perfeito é uma jornada apaixonante".

Blue tonic: drinque que leva vodca, curaçau blue, Golden Massala, limão-taiti e água tônica Arquivo Pessoal

Como Gui não para, logo outras criações devem surgir. Ainda mais diante de um mercado alcoólico, especialmente em BH e em Minas, superaquecido e com consumidores ávidos por novidades: "Minas e BH, sim, têm se destacado neste segmento. A começar pelas cervejas artesanais. Depois pelo gim, como o Zuur (do meu ex-sócio de canal Tem Dose Dupla) e o Yvy. O mercado de bebidas nacionais de qualidade está explodindo em todo o Brasil. Em Minas temos boas referências disso, além das cachaças e cervejas", sinaliza.

