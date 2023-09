BH recebe 1° festival de caipirinhas com sabores exclusivos e inusitados

687

São estimados mais de 50 mil drinks vendidos, com quatro mil litros de vodka e cinco toneladas de frutas (foto: Reprodução/ Rede Porks) Belo Horizonte vai receber o primeiro Festival de Caipirinhas “Spring Drinks”, que será realizado simultaneamente em 30 cidades do Brasil, a partir da terça-feira (26/9) até o dia primeiro do próximo mês. São estimados mais de 50 mil drinks vendidos, com quatro mil litros de vodka e cinco toneladas de frutas.









Além das tradicionais, como a caipirinha de limão com morango e a de frutas vermelhas, estão entre as opções as caipirinhas de uva com manjericão, limão com maracujá, caju com limão, manga com pimenta dedo de moça e kiwi com limão.

Com exceção da caipirinha de morango com picolé de leite condensado, que custa R$ 23, as outras têm o preço fixo de R$ 20.





Na capital mineira, os clientes poderão saborear as caipirinhas tradicionais e as criações exclusivas no Porks Casarão, Praça Tiradentes, Savassi, Castelo e também no Bebedouro Bar e Fogo. As unidades da rede não cobram a taxa de serviço no valor de 10% do valor da comanda, nem entrada ou couvert artístico, e o ambiente é pet friendly.





Além de BH, o evento também acontece em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Serviço

1º Festival de Caipirinhas "Spring Drinks do Porks – Porco & Chope

Data: 26/9 até 01/10

Locais:

Porks Praça Tiradentes: Praça Tiradentes, 51

Porks Savassi: Rua Fernandes Tourinho nº 19 – Loja 4, na Savassi

Porks Castelo: Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

Porks Casarão: Avenida Álvares Cabral, 534 – Lourdes

Bebedouro Bar e Fogo: Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz