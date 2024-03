Há portais que se abrem no meio da floresta e te levam a um mundo mágico e espiritual. Existem outras passagens, invisíveis, dentro de casas, em lugares nunca imaginados, como uma sala de jantar, um quarto ou uma garagem. É assim, que numa tarde chuvosa de março, descobrimos que o caminho ao outro lado pode estar bem perto de BH. Mais precisamente, em um condomínio fechado em Brumadinho, ao lado de uma mata de preservação, que tem como limítrofe apenas uma antiga rota por onde tropeiros, indígenas e negros escravizados a usavam no chamado Caminho da Estrada Real. Nesse lugar, os seres da florestas te observam à distância. Sabem, que a cerca viva, de musgos, galhos, árvores e folhas são barreiras de proteção entre os dois mundos.

Não acredite em tudo o que vê. Muito menos no que ouve. O paladar pode ser enganado e o cheiro pode te trair. A concepção do real e irreal está em quem comanda o ritual. É preciso acreditar que não se trata de apenas um almoço ou jantar servido. Faz parte de uma celebração, um encontro, que pode bugar o cérebro e proporcionar prazer, sem psicotrópicos e nada. Apenas, a alquimia em forma de mixologia molecular – técnica de preparação de coquetéis que proporciona a diversificação e intensificação de sabores, aromas, texturas e efeitos visuais, proporcionando uma experiência única a quem experimenta.

Segredo que não pode ser revelado, o prato que remete ao ovo, não é o que parece e surpreende Carlos Altman/EM

“Sou Marcela, sou conhecida como: a alquimista, bruxa, deusa, louca e feiticeira. Eu sou historiadora e há 15 anos mudei para Brumadinho, antes mesmo da chegada de Inhotim e criamos, eu e a Cida Magalhães ( do receptivo de viagens HT Happy Travel) a Rota da Cachaça no Brasil, que acontece de maio a setembro e atrai turistas de todo o Brasil”. Assim, se apresenta Marcela Azevedo, única mixologista molecular da América Latina, que abre as portas da casa dela para vivenciar uma experiência inusitada em Brumadinho. Marcela é uma das 109 mulheres do catálogo Céu de Montanhas, que reúne vivências turísticas no município mineiro.

Em sua casa, Marcela recebe turistas, curiosos e amantes da gastronomia. Sentados à mesa e rodeados por cateteres, velas, licores e as mais variadas garrafas de cachaça, os convidados assistem à preparação dos pratos, enquanto experimentam “drinks de comer”. “Aguçar os cinco sentidos é parte do encanto provocado pelos ingredientes ocultos nos drinks”, diz.

Espaguete de cenoura roxa (Criola) - queijo de cabra, azeite em pó, caviar de vinagre balsâmico, casquinha de limão, chips de batata doce roxa desidratada, cachaça de anis Carlos Altman/EM

É no quintal da vizinhança, na zona rural de Brumadinho, que Marcela Azevedo encontra inspiração para criar drinks inusitados que já foram apresentados a mais de 6 mil pessoas no Brasil e no exterior. Nesse grande laboratório em forma de horta/pomar ela mescla cachaça com mexerica, mel, limão capeta, taboa, queijo de cabra, jabuticaba, tiririca do mato. Historiadora por formação e mixologista por paixão, ela transforma ingredientes típicos, e muitas vezes pouco valorizados, em iguarias. Em um refúgio escondido na Encosta da Serra da Moeda, a única mixologista do país desenvolve produtos originais à base de cachaça e recebe turistas para experiências gastronômicas. “Observar o entorno para poder criar” - é assim que Marcela descreve seu processo de criação. “Estudo com cuidado o equilíbrio nas receitas. As flores, frutos, sementes e, claro, a cachaça, são insumos perfeitos para a mixologia molecular”, explica Marcela Azevedo.

Cachaça mineira

Sorvete de queijo, esfera de licor de doce de leite, hortelã fresca, açúcar explosivo e ouro comestível Carlos Altman/EM

Marcela descobriu o amor pela cachaça há dez anos, quando se mudou para Brumadinho para pesquisar sobre os alambiques do município. “No século 19, a região foi uma das maiores produtoras de aguardente do mundo. Havia vários alambiques que produziam cachaças artesanais de alta qualidade. Vim para cá para entender onde estavam esses alambiques, comecei a estudar a história da cachaça e me apaixonei”, lembra.

A mixologia molecular veio um pouco depois e de forma autodidata. Ela conta que a ideia era criar drinks de qualidade para combater o preconceito dos brasileiros em relação à cachaça. “As pessoas precisam tomar bons drinks para entender que a cachaça é uma excelente bebida. Mas não queria copiar drinks, queria criar coisas novas e originais. Procurei os melhores profissionais do mercado e mergulhei na pesquisa e nos estudos”.



Entre as criações mais curiosas está o Drink Ostra, criado em homenagem a Santa Catarina para um evento de turismo em Lisboa. “Todos os ingredientes desse drink remetem ao estado. Como a ostra defumada é muito característica da região, criei um drink numa casca de ostra, com defumação a frio, caviar de gengibre, pétalas de flores comestíveis colhidas em Santa Catarina e ar de cachaça com flor de sal, trazendo o toque salgado da água do mar”.

Céu de Montanhas

Marcela Azevedo, especialista em cachaça, cria drinks com o aguardente mineiro e realça o sabor com ervas encontradas no quintal de casa Carlos Altman/EM

Desde 2022, Marcela Azevedo integra o catálogo Céu de Montanhas, uma coletânea de experiências turísticas desenvolvida pela Vale com curadoria do designer mineiro Ronaldo Fraga e da especialista em turismo de experiência Miriam Rocha. A iniciativa faz parte do Programa de Fomento do Turismo Sustentável, que tem como objetivo diversificar a oferta turística da região para fortalecer a contribuição do setor para a economia local.

Marcela é uma das 109 empreendedoras mulheres do catálogo Céu de Montanhas. Da cerâmica à gastronomia, passando pelo bordado, pelas tradições quilombolas, pelas práticas de saúde e bem-estar, são muitas as experiências comandadas por mulheres em Brumadinho. “Mais de 80% das empreendedoras que formam o catálogo são mulheres. Com o Céu de Montanhas, contribuímos para que elas passassem a enxergar o valor de seus saberes e os transformassem em geração de renda”, diz Daniele Teixeira, Analista de Sustentabilidade da Vale e Coordenadora do Catálogo Céu de Montanhas.

Todas as vivências do catálogo Céu de Montanhas podem ser acessadas e reservadas aqui



Experiência gastronômica:

Talharim de manjericão, carne de lata, cachaça de manjericão, gel de licor de vinho de jabuticaba e caviar de jabuticaba Carlos Altman/EM

1- Céu de Montanhas

Licor de Mexerica ponkan, cachaça de 18 anos de envelhecimento, refrigerante selvagem de quirino, ar de cachaça com flor de sal

2 - Galinhas Baladeiras

Um explosão de sabor

3 - Espaguete de Cenoura Roxa (Criola)

Queijo de cabra, azeite em pó, caviar de vinagre balsâmico, casquinha de limão, chips de batata doce roxa desidratada, cachaça de anis

4 - Espumante de Cachaça

2 anos de fermentação natural. cachaça envelhecida no balsamo, capim limão, flores de cunha, mel de uva

5 - Queimou tudo

Mandioca, cachaça de alecrim, licor de melado, panceta defumada e assada, broto de girassol, azeite com trufas silvestres.

6 - 12° versão Barrocada

Talharim de manjericão, carne de lata, cachaça de manjericão, gel de licor de vinho de jabuticaba e caviar de jabuticaba

7 - Mineiro Marmota

Sorvete de queijo, esfera de licor de doce de leite, hortelã fresca, açúcar explosivo e ouro comestível

8 - Caipirinha Molecular

Pudim molecular de Cachaça e geleia de 4 limões do mato.