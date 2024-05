Cinco mulheres, cinco histórias diferentes e um encontro. A próxima edição da Quinta dos Bons Encontros, que ocorre nesta quinta-feira (32/05) à noite na Cozinha Santo Antônio, está especial.

"A Quinta dos Bons Encontros é o jeito da Cozinha Santo Antônio abrir de noite, com poesia e música. Além de servir comida cheia de histórias, queremos ser um lugar para o cliente respirar, fazer uma pausa na correria da vida e deixar a sensibilidade da poesia fazer um afago. Esse projeto é fruto do encontro com a Lena Cunha e a Raquel Pedras", explica a chef Ju Duarte.

Na quinta-feira (23/05), Amanda Ribeiro, Carina S Gonçalves, Flávia Péret, Leíner Hoki e Luiza Camisassa declamam poemas.

E o DJ Pedro Rena é o responsável pela curadoria musical, promovendo a conjunção entre canções e literatura.

Amanda Ribeiro é poeta, videopoeta, e professora. Carina S Gonçalves é poeta, redatora, preparadora e editora de originais e ministra oficinas de escrita criativa.

Flávia Péret é escritora, professora e pesquisadora feminista. Leíner Hoki é escritora, poeta-pesquisadora, arte educadora popular e artista visual.

Já Luiza Camisassa é engenheira ambiental, artista plástica, poeta, ensaísta e pesquisadora.

"Na cozinha, quando pensamos nessa noite tão cheia de encontros, deu vontade de fazer um cardápio de alegrias e gulodices. Fazer bolinhos, comidas em potinhos e em cumbucas. Umas coisas assim para comer aos bocados enquanto as palavras tomam conta do salão e a música preenche o coração" fala Ju Duarte.

O menu

No cardápio deste encontro de arte, variedade:



Bolinho de arroz



Bolinho de mandioca



Croquete



Beira-mar: pastel de camarão



Maluquice: pastel de carne



Encontrin: tomatinho, azeitona, cogumelo, húmus, berinjela



Bobagem: mandiopã e azeitonas



E nas cumbucas:



Arrozinho de pato



Bacalhauzinho



BB



Mariazinha

