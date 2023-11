Belo Horizonte e região metropolitana recebem o "Burger Fest", maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo. Até o dia 30 de novembro, além de Minas Gerais, outros cinco estados do Brasil participam da 18ª edição do festival: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás. O festival é apresentado pela Heinz - marca de Ketchup, com patrocínio da BIMBO QSR, McCain e Cervejaria Goose Island – como pão, batata e cerveja oficiais do festival.

O evento reúne 32 restaurantes, bares e hamburguerias para promover hambúrgueres com ingredientes tradicionais de Minas Gerais, como a goiabada, o queijo minas, queijo canastra, couve, a carne de sol em Nova Lima, Pedro Leopoldo, Contagem e BH.

"Esse ano estamos selecionando as melhores hamburguerias do Brasil para uma edição super especial que vai promover inovação, qualidade e talento, além de novas experiências de consumo para o público”, afirma Claudio Baran, criador do festival.

Conheça os participantes



2Blends

2B ROYAL - Pão brioche com gergelim, blend 100% costela angus de 160g, queijo cheddar ou prato em fatias, frango desfiado da casa com catupiry, cebola crispy da casa e ketchup de goiabada (R$ 46,90).

R. Rio Madeira, 385 - Riacho das Pedras, Contagem

Aero Burguer

IPANEMA - Hambúrguer bovino de 200g defumado, mussarela, cream cheese fundido com alho poró, bacon em cubos e farofa de bacon, alface, tomate e molho especial da casa, no pão brioche (R$ 45).

R. Boaventura, 1557 - Aeroporto

American Bulls

CHURRAS - Pão do chef, blend de linguiça de pernil, queijo prato derretido, bacon crocante, picles de cebola roxa marinado com ervas, chimichurri e maionese da casa (R$ 40).

Av. Portugal, 2390 - Santa Amélia

Bitaca do Bac

TILÁPIA DO BAC - Pão com gergelim, 150g de hambúrguer de tilápia, mussarela derretida, molho especial, duas rodelas de onion rings, alface, tomate e cebola roxa (R$ 36,90).

R. Cônego Felício, 83 - Gameleira

Brooklin Homemade

MARSHALLS - Pão brioche, dois hambúrgueres bovinos de 100g, queijo cheddar cremoso, bacon moído, cebola crispy e molho BBQ (R$ 40,90)

R. Intendente Câmara, 606 - Liberdade

Burger & Beer do Zé

ZÉ DE MINAS - Pão dark bimbo (feito com malte e cacau), hambúrguer de frango levemente picante, hambúrguer bovino, bacon caramelizado, cebola crispy e maionese de alho (R$ 36).

R. Duque de Caxias, 77 - Nova Suíça

Burger de Verdade

PORÓ - Pão brioche, carne de 160g, creme de alho poró com cream cheese, mussarela e maionese verde (R$ 35).

R. Afonso Pena Júnior, 300 - Cidade Nova

Burger do Bê

DO BÊ RULIEPORK - Carne bovinha de 160g, queijo minas chapeado, costelinha de porco desfiada, molho BBQ mineiro e crispy de couve, no pão prime brioche (R$ 42)

R. das Amendoeiras, 105 - Marajó

Coal BBQ

SMOKED PORK - Pão brioche, burguer de porco defumado, queijo prato, maionese de limão, rúcula e molho BBQ (R$ 40).

Av. Canadá, 179 - Jardim Canadá, Nova Lima

Av. Olegário Maciel, 742 - Centro

Coreu Burger

COSTELA CATUPIRY - Pão de malte com gergelim branco e preto, maionese, cubos de cebola branca chapeada na manteiga, hambúrguer de costela de 130g, bacon, anéis de cebola empanados e barbecue (R$ 39,90).

R. Aggeu Pio Sobrinho, 273 - Buritis

R. Coração Eucarístico de Jesus, 397 - Coração Eucarístico

Av. Presidente Tancredo Neves, 3550 - Castelo

R. Alberto Cintra, 202 - Cidade Nova

Dekoms Burguer

O SILMARILLION - Pão ciabatta, burguer de 180g, pastrami, picles e queijo minas padrão (R$ 46).

R. AG, 19 - Água Branca, Contagem

Didio Burguer

DIDIO BFEST - Pão brioche, 180g de carne angus, queijo minas, bacon artesanal, fritas e maionese da casa (R$ 38)

R. Carlos Pinto Coelho, 669 - Vale Do Jatobá

Dom Burgueria

DOM SEVERINO - Pão brioche tostado na manteiga, base de maionese, blend de carne de sol, mel, queijo coalho derretido, mais uma dose de mel e fatias de bacon (R$ 49,90).

R. Dom Silvério, 250 - Centro, Contagem

Forasteiro Burguer

1993 TOMBSTONE - Pão brioche, blend de carne bovina de 160g, queijo canastra, shitake sauté, molho de alho negro e alface frisée (R$ 49)

R. Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 883 - Cidade Nova

Garagem Hamburgueria Artesanal

PICANHA 2.0 - Pão de sal, molho especial, alface, tomate, burguer de picanha de 170g, 2 fatias de mussarela, bacon, picles agridoce, cebola crispy e geleia de pimenta (R$ 39,90).

Av. Capim Branco, 516 - Vista Alegre

Hamburgueria Velho John

CAMARÃO QUE DORME A CHAPA ESQUENTA! - Pão brioche, burguer bovino de 150g, bacon, maionese velho john, queijo prato, banana chapada e camarão (R$ 35).

Av. Ivaí, 642 - Dom Bosco



Kburguer

BURGER FEST 2023 - Pão artesanal selado, hambúrguer de costela bovina, creme de queijos, frango desfiado, ketchup de goiaba, molho especial e cebola crispy (R$ 35).

R. José Faleiro, 216 - Santa Helena

Mentecapto Burgerhouse

MINEIRO BURGER - Pão assado a lenha, hambúrguer de linguiça, requeijão com raspas, tiras crocantes de bacon e molho de goiabada picante (R$ 29).

R. Bonança, 84 - Betânia

MH Food

ROTA MH - Hamburguer especialmente feito com sabores que remetem à pizza (R$ 29,90).

R. Amália Rodrigues de Jesus, 955 - Felipe Cláudio De Sales, Pedro Leopoldo

Ponto Burguer

UAI BURGUER - Pão brioche, blend da casa, queijo minas chapeado, bacon artesanal empanado e geleia de goiaba (R$ 34,90).

Av. Sebastião de Brito, 396 - Dona Clara

Soul Jazz Burger

BLUE SKIES - Burguer angus de 180g, gorgonzola, salada coleslaw e maionese de bacon no pão brioche artesanal tostado na chapa (R$ 44,90).

R. Noraldino de Lima, 387 - Aeroporto

R. Conselheiro Rocha, 2809 - Santa Tereza

Spoiler Burger

NEGAN - Blend de 160g, queijo minas padrão, cream cheese, bacon, onion rings, chipotle e BBQ (R$ 38).

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 904 - Planalto





T.T Burger

COMBO GOIABACON T.T. - Blend angus premium, queijo cheddar, geleia de cebola com goiabada ketchup e bacon crocante, no pão pintado (R$ 54).

R. Andaluzita, 13 - Savassi (BH)

Tchambows Burger

TCHAM DO NORTE - Pão brioche, blend bovino de 170g, maionese de semente de coentro, requeijão moreno levemente derretido, picles de maxixe e crispy de carne de sol (R$ 33).

R. Firmino Costa, 23 - Jardim Montanhês (BH)

Wanted Hamburgueria Artesanal

WANTED CALÁBRIA Pão selado na manteiga, hambúrguer artesanal de blend de carnes bovinas de 150g, calabresa fatiada refogada ao molho de tomate rústico e manjericão, queijo provolone tostado, bacon em tiras, rúcula e maionese verde da casa (R$ 36).

R. Jorge Angel Livraga, 35 - Palmares

R. Gentios, 111 - Luxemburgo



SERVIÇO



Burger Fest - 18ª edição

1 a 30 de novembro de 2023

@burgerfestoficial burgerfest.com.br