Visitantes da Semana Internacional do Café (SIC) têm a oportunidade de conhecer grãos de diferentes regiões do Brasil

Uma das maiores feiras de café do mundo desembarca novamente em Belo Horizonte. De quarta a sexta-feira, o Expominas será palco da 11ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), que tem como tema central “Origens produtoras – Uma visão de futuro para uma nova cadeia do café” e reunirá palestrantes e produtores de todo o mundo.

“A Semana Internacional do Café é uma plataforma de promoção e negócios para o café brasileiro. Nosso principal objetivo é conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios”, destaca Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO e um dos organizadores da SIC.

O tema desta edição está relacionado à produção cafeeira e como ela está diretamente ligada à qualidade do café.

Coffee Of The Year: amostras dos cafés finalistas do prêmio podem ser degustadas pelo público fotos: Semana Internacional do Café/Divulgação

“O que são os cafés de qualidade ou especiais? São justamente cafés cujos frutos têm, fundamentalmente, origem. Origem é uma região específica de produção do café cujas características de clima, solo, temperatura – além do fazer-saber, ou seja, das práticas tradicionais de produção/elaboração do produto – conferem, no limite da especificidade do conceito de origem, características únicas ao café.”

Durante os três dias de evento, mais de 100 atividades discutirão o tema, fortalecendo a posição do Brasil como protagonista na produção de cafés sustentáveis e de qualidade.

Caio destaca que a escolha de Belo Horizonte como cidade-sede da SIC é justificada pelo passado e presente cafeicultor do estado de Minas Gerais.

“Belo Horizonte é a capital do maior estado produtor de cafés do país. A cidade é um polo atrativo e acessível a todos os atores da cadeia produtiva de cafés. Além disso, BH está entre as melhores cidades para se empreender e fazer negócios no Brasil. Conta com uma infraestrutura completa para receber os visitantes de todo o país e do mundo.”

Regiões produtoras

Dentre as diversas atrações da SIC, o Simpósio DNA conta com palestras de especialistas dos ramos agrícola e cafeeiro.

“A economia e o café sempre andaram juntos. O café é um produto fundamental para a economia do nosso estado e do nosso país desde o século 18. Tem sido um incansável gerador de renda, divisas e desenvolvimento”, aponta a economista Priscilla Lins, gerente de agronegócios do Sebrae Minas, uma das palestrantes.

Desde como abrir uma cafeteria até quais são as inovações no campo, palestras com especialistas oferecem amplo conteúdo Semana Internacional do Café/Divulgação

Na quarta, às 14h, Priscilla vai participar de um bate-papo sobre as origens produtoras de café em Minas Gerais. Boa parte do seu trabalho no Sebrae, nos últimos 15 anos, tem sido para que essas regiões possam ser reconhecidas e valorizadas pelos consumidores de todas as partes do mundo. “Hoje o consumidor ocupa um lugar cada vez menos passivo e está muito mais interessado na procedência, na forma como foi produzido e por quem foi produzido o café”, comenta Priscilla.

Produtores de café de todo o Brasil se encontrarão na feira. O Café Mantissa está no mercado desde 2014 com um café especial 100% arábica, proveniente da Fazenda Mantissa, localizada na região de Campestre, Sul de Minas Gerais. Presença confirmada entre os expositores, a empresa entende o evento como uma oportunidade de se situar no cenário atual do café.

“Participamos da SIC há 10 anos. A experiência é sempre ótima, pois é uma feira voltada exclusivamente para cafés, onde temos atualizações do que está acontecendo neste mercado, podemos levar nossos produtos e lançamentos para conhecimento deste seleto público e nos aprimorar para futuros projetos”, explica Leonardo Custódio, supervisor de qualidade do Café Mantissa.

Melhores do ano

Três competições integram a programação desta edição da SIC. Criado em 2012, o prêmio Coffee Of The Year tem como objetivo reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando, assim, o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso conta com duas fases. A primeira consiste em receber as amostras de produtores de todo o Brasil, que são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.

Na edição do ano passado, venceram como melhores cafés do Brasil um da região do Caparaó e um de Matas de Rondônia Semana Internacional do Café/Divulgação

As 15 melhores amostras, sendo 10 de café arábica e 5 de canéfora, podem ser degustadas pelo público durante a SIC. A premiação dos vencedores está marcada para o último dia do evento.

Na edição do ano passado, o troféu da categoria arábica ficou com Larissa Sodré de Paula, produtora do Sítio Café da Sophia, em Caparaó. Já Licleison Sebastião da Silva, da Chácara Paraná, em Matas de Rondônia, foi o campeão na categoria canéfora.

Em sua 5ª edição, o concurso Espresso Design, que premia embalagens de café, também fará a entrega dos troféus no último dia da SIC. Na primeira etapa, uma comissão julgadora avaliou as amostras considerando critérios como criatividade, originalidade e eficiência.

As 20 embalagens mais bem pontuadas ficarão expostas no Expominas para a avaliação do público, que poderá votar em sua favorita nos dois primeiros dias do evento. As três embalagens com mais votos serão anunciadas no dia 10 e ganharão troféu e selo referente à sua colocação no concurso.

Os visitantes ainda poderão acompanhar as provas do Campeonato Brasileiro de Barista, profissional treinado para preparar e servir bebidas à base de café.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

Como participar

A SIC é um evento que engloba toda a cadeia do café, incluindo produtores, negócios que atuam em todas as etapas de produção (seleção, processamento e embalagem dos grãos) e grandes e pequenos empresários do setor, como, por exemplo, pessoas que estão se preparando para abrir sua própria cafeteria. O evento é gratuito para produtores rurais, empresas da área e visitantes internacionais. Pessoas físicas têm acesso à feira por meio da compra de ingressos válidos para os três dias.

Semana Internacional do Café (SIC)

• Quando: de 8 a 10 de novembro

• Onde: Expominas (Avenida Amazonas, 6200, Gameleira)

• Ingressos: R$ 60 (os três dias)

• Informações: www.semanainternacionaldocafe.com.br