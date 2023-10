Cervejaria mineira é finalista em concurso de lata de cerveja mais bonita do Brasil

687

A Furst Pilsen Lite é a única cerveja mineira entre as finalistas (foto: Internet/Reprodução)

A cervejaria Furst se destacou como uma das 10 latas de cerveja mais bonitas do Brasil em 2023. O concurso “Lata Mais Bonita do Brasil”, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), após o processo de inscrições e seleção das finalistas chegou na fase de votação aberta ao público. Os apreciadores de cerveja e da arte, já podem escolher a mais bonita do ano no site da premiação até o dia 2 de novembro.

A premiação busca celebrar o talento e a criatividade de uma lata de cerveja com design inovador e diferenciado. No total, foram inscritos 237 rótulos de 85 cervejarias, representando 13 estados brasileiros. Minas Gerais foi o segundo estado com mais inscritos, com 29.

“Tivemos uma grande adesão nesta terceira edição do concurso, o que nos enche de alegria, orgulho e expectativa para premiar a lata mais bonita do nosso país. Neste ano, participam em uma só categoria micro, médias e grandes cervejarias, colocando os participantes em um mesmo patamar de competição em termos criativos, o que gera mais diversidade e igualdade na premiação”, avalia Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas..

As 237 latas inscritas foram avaliadas por um júri especializado em design, artes plásticas, artes visuais, marketing e profissionais que lidam com a embalagem no dia-a-dia. Eles avaliaram a criatividade, a beleza estética, a adequação ao produto e a clareza na comunicação. Foram selecionadas dez finalistas que, agora, serão votadas pelo público geral no site do concurso. As vencedoras serão anunciadas em dezembro. Há uma auditoria externa para garantir a lisura da premiação em suas três fases.

Entre mais de 200 latas, 10 foram selecionadas para a final (foto: Internet/Reprodução)

A Cervejaria Furst é a representante mineira na final, concorrendo com a Furst Pilsen Lite, uma cerveja low carb com sabor suave, marcante e refrescante.

“A ideia de ter rótulos com desenhos surgiu da necessidade de se destacar no mercado de cervejas e transmitir a essência da nossa marca aos consumidores. Estamos comprometidos em fornecer não apenas cervejas de alta qualidade, mas também uma experiência única que começa desde o momento em que os clientes veem nossa lata”, explica Paulo Furst, sócio da cervejaria.

Inspiração

“Foi um desafio criar a identidade da LITE porque era importante passar essa leveza que o produto tem, sem perder a identidade da marca”, destaca Marcos Parreiras, designer responsável pela lata finalista.

“A ilustração representa a cidade de Formiga, onde a Fürst mantém sua operação em Minas Gerais. Pegamos os principais pontos da cidade e organizamos em uma ilustração que trouxesse proximidade com quem conhece a cidade e, mesmo por quem não conhece, a curiosidade de observar os pequenos detalhes da embalagem”, explica Marcos.

“Participar deste concurso é, para nós, motivo de muito orgulho por representarmos nossa região em um concurso nacional. O reconhecimento pelo trabalho é gratificante, estamos ansiosos pelo resultado”, completa.

Para votar é só acessar o site do concurso e definir suas opções para primeiro, segundo e terceiro lugares até o dia 2 de novembro. Cada pessoa só pode votar uma vez. Os resultados serão divulgados no dia 11 de novembro.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.