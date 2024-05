Jordane Macedo, produtor cultural da Rota do Queijo de Minas, com o queijo Soberano da Mantiqueira



Depois de levar o maior queijo Canastra já produzido para o evento Made in Minas Gerais, o produtor cultural Jordane Macedo, da Rota do Queijo de Minas, embarcou para mais uma missão: fazer o maior queijo da Mantiqueira.

A iguaria foi produzida em Itamonte a convite de Renata De Paoli, fundadora da Curadoria do Queijo, e Henrique Maranata, queijeiro e presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal de Mantiqueira de Minas (APROMAM).

Batizado de "Soberano da Mantiqueira”, o queijo tem 90 cm de raio e 35 cm de altura, e deverá ter um peso final de 105 kg, depois de um ano de maturação. Hoje, ele tem 130 quilos. Para ser feito, foram usados 1.350 litros de leite cru, e uma forma de aço inox construída pela Inoxul especialmente para o projeto.



"Com o sucesso da nossa experiência com o 'Canastra Imperial II’, que foi o maior canastra da história, com 36 kg, feito pela Fazenda do Ivair, decidimos assumir outro desafio ainda mais grandioso", destaca Jordane Macedo.

Para isso, ele reuniu um time dos maiores especialistas em queijos: "Foi uma operação de 'guerra' lidar com tanto leite. Precisamos de usar uma 'girafa', uma espécie de miniguindaste, para suspender a massa do tanque para colocarmos na forma", revela o produtor.

Jordane Macedo contou com orientação do mestre queijeiro Brás e da equipe da queijaria Dom Carmelo, que conduziu o processo com maestria: "Estamos ansiosos para o resultado dessa maturação”, aponta Jordane.

A produção do 'Soberano da Mantiqueira'

A produção do "Soberano da Mantiqueira" ocorreu na segunda semana de maio, em parceria com a queijaria Dom Carmelo, dos produtores Alexandre e Renato Fonseca. E contou também com a participação de Márcia Castilho, presidente do Sindicato Rural de Itamonte, e dos queijeiros da Serra da Canastra, Ivair e Lucia, do Queijo do Ivair: "Renata De Paoli foi ainda a responsável técnica, juntamente com Thais Antunes, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais (Senar-MG), e o Henrique Maranata", destaca Jordane Macedo.

A Rota do Queijo de Minas



A Rota do Queijo de Minas é um projeto da Culturar, produtora cultural de Jordane Macedo, que tem a proposta de promover os queijos de Minas Gerais.

Por meio de um roteiro com as principais queijarias de São Roque de Minas, no coração da Serra da Canastra, a Rota do Queijo de Minas quer também que os visitantes tenham uma experiência máxima com a produção da iguaria.

Queijo para o Papa Francisco



Jordane até já levou ao Papa Francisco um queijo premiado de Minas e recebeu uma carta de agradecimento do Pontífice.

Ele também foi um dos responsáveis pela produção do maior queijo canastra já feito na história, o "Imperial II", com 36kg, e agora a missão aceita com o maior queijo da Mantiqueira, o "Soberano da Mantiqueira", com 130 kg.

Jordane ainda esá no comando do evento "Made in Minas Gerais", que em sua quarta edição, em 2024, levou mais de 9 mil pessoas para a Praça da Savassi, em Belo Horizonte, onde puderam conhecer e experimentar dois patrimônios dos mineiros: o queijo e a viola caipira.