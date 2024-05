O chef Vitor Pompeu, do Restaurante Sauá, em Gonçalves, é um dos idealizadores do projeto de enoturismo

Encravada na Serra da Mantiqueira, a cidade de Gonçalves, no Sul de Minas Gerais, iniciou um projeto de enoturismo. Além da produção de excelentes vinhos, a iniciativa também proporcionará ao público vivenciar experiências únicas com degustações todos os finais de semana.

O primeiro vinhedo de Gonçalves é resultado de uma parceria entre o Restaurante Sauá, a Pousada Bicho do Mato e a Vinícola Artesã. Além dos rótulos, o público também terá a oportunidade de degustar algumas das variedades de queijos produzidos na região da Mantiqueira.

Segundo o chef Vitor Pompeu, do Restaurante Sauá e um dos idealizadores do projeto, além das degustações, o público também poderá visitar o vinhedo e a sala de maturação dos queijos. Tudo a 1.650 metros de altitude.

O público interessado poderá vivenciar uma experiência completa, que inclui enoturismo, gastronomia e hospedagem em parceria com o Restaurante Sauá e a Pousada Bicho do Mato.

Tour guiado

Os turistas e moradores da região podem fazer um tour guiado aos vinhedos, degustações harmonizadas, wine bar e empório, tudo isso contemplando a paisagem deslumbrante da Serra da Mantiqueira.

Além dos pratos incríveis do renomado chef Vitor Pompeu, em breve o Restaurante Sauá também brindará o público com um menu especial preparado com ingredientes locais e harmonizado com vinhos Artesã.

Vinhos jovens

A Vinícola Artesã implantou seu primeiro vinhedo em 2016 em São Gonçalo do Sapucaí (MG). Agora, proporciona ao público a degustação de seus rótulos, harmonizada com queijos da região da Serra da Mantiqueira, que ocorre sob agendamento.

De acordo com Vitor Pompeu, a Vinícola Artesã foi em 2020 que a produtora colheu sua primeira safra comercial. Portanto, ela comercializa vinhos jovens a partir das uvas Syrah e Sauvignon Blanc e também dois rótulos premium que passam em barrica de carvalho francês: o Íngreme da uva Syrah e o Rococó, que é um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

E desde então, já vem colecionando prêmios, como medalha de ouro no Descorchados, e medalha de prata na Decanter, uma referência para os apaixonados por vinhos. E são justamente os vinhos premiados que são degustados durante a visitação.

Entre os rótulos da Vinícola Artesã estão o Íngreme 2021, lançado recentemente; o Rococó de 2020, o Mar de Morros Syrah ,2020, o Mar de Morros Sauvignon Blanc de 2023, também recém-lançado; e o Mar de Morros Rosé 2023 (lançamento).

O Íngreme, que passa em barrica de carvalho francês; e o Rococó, que é um blend de Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, são rótulos premium da marca.

“Na parceria que firmamos com a vinícola plantamos três vinhedos em Gonçalves com foco para a produção de espumantes, que deve acontecer a partir da colheita de 2025”, anuncia Pompeu.

O agendamento é feito por meio do WhatsApp (35) 9-9976-9970.