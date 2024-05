Copa Cozinha celebra as raízes mineiras com sabor e afeto

O último dia 14 de abril foi marcado como Dia Mundial do Café. Entretanto, a bebida é tão popular que tem mais de uma data para "comemorações". Agora, nesta sexta-feira (24/5) é celebrado o Dia Nacional do Café. Por isso, o Degusta separou cinco cafeterias para você apreciar o delicioso sabor desse ingrediente.





Mas antes de conhecer os lugares, vamos entender as origens e a importância da data. Sente-se e acomode-se, de preferência acompanhado de um bom cafezinho, pois a história remonta aos primórdios do cultivo do grão.





Muito mais que uma bebida saborosa que nos acompanha em diferentes ocasiões diariamente, o café faz parte da história do Brasil. Registros apontam o cultivo e a exportação dos grãos desde meados de 1.700, como um investimento da Coroa Portuguesa. A partir de então, o café se tornou um produto valioso para a economia do país e uma referência ao redor do planeta.

A data foi recém-instituída, em 2005, pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). O dia 24 de maio foi escolhido pois marca o início da colheita do produto na maior parte do território. É no fim do outono que os cafeeiros começam a amadurecer e permitem que os frutos sejam colhidos para dar sequência ao processamento.





Além disso, o dia chega em sincronia com a queda das temperaturas, e convida até mesmo quem não é fã de carteirinha a experimentar as deliciosas variações. Seja com leite ou chocolate, elas vêm adocicar o paladar.





Apesar de ser o maior produtor de café, o Brasil não está entre os dez maiores consumidores do mundo. Países como Finlândia, Suécia e Bélgica lideram o ranking. Por este motivo, o Dia Nacional do Café, é também uma forma de aproximar o consumidor do mercado e estimular as vendas na época de colheita.





Não há como negar que a bebida merece um dia especial no calendário dos brasileiros. Portanto, para comemorar, confira cinco cafeterias que se dedicam ao sabor e à tradição.





Pet Café





Com apenas 16 anos de idade, Catarina Hauck inaugurou seu primeiro empreendimento, o Pet Café, uma cafeteria pet friendly no coração da Savassi. Com gastronomia de primeira, o destaque do lugar é um parquinho para cachorros e a área para interação e adoção de gatos.

O Pet Café estimula a convivência entre humanos e animais Pet Café/Divulgação

No cardápio, os pratos têm sabores e ingredientes mineiros. O waffle, por exemplo, é feito de pão de queijo e pode acompanhar goiabada cremosa, ou carne de panela, requeijão de raspa e mostarda da casa. Tudo artesanal é feito lá mesmo ou por algum pequeno produtor local.





Copa Cozinha





Seja entre o agito do 2º andar do Mercado Novo - espaço amado pelo público que busca degustar iguarias mineiras - ou em uma casa preservada no bairro Floresta, no hipercentro de BH, a Copa Cozinha é um transporte imediato para uma “casa de vó”. A decoração, quase antiquada, remete ao aconchego pelo qual os mineiros são reconhecidos.





A casa de quitandas foi criada por um grupo de amigas nascidas no interior de Minas. Cristina Gontijo, Julia Queiroz e Maíra Sette cresceram na rotina de casa cheia e refeições que se estendiam durante todo o dia, começando, é claro, pelo cafezinho. Ao se mudarem para a capital, criaram um projeto para matar a saudade de casa.

O cardápio é extenso, com opções de café da manhã e brunch. De terça a domingo a mesa vive pronta e as bocas do fogão acesas. Desde a rosca caseira e biscoito amanteigado ao pão com queijo derretido e o bolo de fubá, o espaço oferece uma simplicidade que abraça.





Fofo de Belas





A Fofo de Belas é uma padaria artesanal, confeitaria e brunch. Seus pães são produzidos com fermentação natural e o cliente se delicia com os croissant, pain au chocolat, cookies, além de poder apreciar uma confeitaria inspirada na verdadeira culinária francesa.





O nome pode despertar curiosidade, mas é um doce tradicional na Europa, espécie de “bem-casado”, com massa fofinha, de pão de ló, e recheios diversos. Na loja, localizada no bairro Lourdes, Centro-Sul de BH, a iguaria é recheada de pistache, de doce de leite ou de creme de baunilha, por exemplo.

O Fofo de Belas que leva o nome da cafeteria é, na verdade, um doce europeu Divulgação/Redes Sociais

Nas bebidas, o tradicional café coado marca presença, mas também há espaço para variações como o capuccino.





Grumo Café





Inaugurado em 2022 em uma casa de 1935, tombada pelo Patrimônio Histórico Municipal, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital, a peça-chave do Grumo Café é o empenho e a vontade de acolher.





O espaço é adaptado para receber os neurodivergentes, como pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Além das adaptações mais populares, como rampa de acesso, banheiros adaptados para PcDs e rota acessível, a cafeteria possui mesas sem quinas pontiagudas, abafadores de ruído (para quem precisar se concentrar — seja pela hipersensibilidade a ruídos, seja para ler um livro), sinalização do espaço, cardápio físico e digital e comunicação simplificada.





Para degustar, o carro-chefe da casa é o pão de queijo, que acompanhado por um bom café, forma o “match” perfeito.

O Grumo Café incluiu adaptações para neurodivergentes Jair Amaral/EM/D.A Press

Dona Cafés Especiais





Recém-inaugurado, em 2023, o Dona Cafés Especiais não carrega este nome à toa. No cardápio estão presentes os cafés Chocolate, Frutas Vermelhas e Doce de Laranja. Cada um deles carrega um teor de acidez, doçura e notas especiais que surgem para saborizar a bebida clássica. A cafeteria fica na Avenida Afonso Pena, na Savassi, e traz charme e aconchego em meio ao movimento das ruas da cidade.

Café Doce de Laranja é uma das especialidades do Dona Dona Cafés Especiais/Divulgação

No menu, o sabor de bolos, como o de pamonha e o de cenoura com ganache de chocolate dão água na boca, bem como o simples pão com ovo e queijo e as torradas acompanhadas de caponata de berinjela.





Serviço





Pet Café

Rua Sergipe, 1187, Savassi

(31) 98425-0092

@petcafebh

Copa Cozinha

Av. Francisco Sales, 199 - Floresta

Av. Olegário Maciel, 742 - Centro

(31) 99745-4456

@copa_cozinha

Fofo de Belas

R. Marília de Dirceu, 48 - Lourdes

(31) 98207-3003

@fofodebelas

Grumo Café

Rua Rio Grande do Sul, 940, Santo Agostinho



(31) 99114-3194

@grumocafe

Dona Cafés Especiais

Av. Afonso Pena, 2724 - Savassi



@donacafesespeciais