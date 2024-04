O dia do café é comemorado no dia 14 de abril

Que o mineiro é um povo apaixonado por um cafezinho todo mundo sabe. Neste domingo (14/4) é comemorado o Dia Internacional do Café, criado em 2015 por iniciativa da OIC - International Coffee Organization. A ideia dos membros da OIC era organizar uma única celebração do café em todo o mundo. Por esse motivo, o Degusta separou 15 cafeterias em Belo Horizonte para você conhecer.

Academia do Café

Na Academia do Café é possível encontrar uma variedade de cafés gelados e até sorvete de café Instagram/Reprodução



A Academia do Café foi fundada em 2011 para ser um espaço de treinamento, aprendizado e formação técnica/profissional e laboratório cafeeiro. Em 2013, a cafeteria foi aberta no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH. A casa é regida pela barista Júlia Fortini e tem como carro-chefe os Microlotes (R$ 16). Com 5 opções diferentes de grãos e receitas especiais, o cliente pode experimentar cafés mais doces, frutados e tradicionais. Também faz sucesso na casa a taça de gelato de café (R$ 18).

R. Grão Pará, 1024 - Funcionários

@academiadocafe

Belô Cafeteria

O cardápio do Belô possui uma série de capuccinos e frapuccinos Instagram/Reprodução



Famosa pelos brunchs na Região Centro-Sul de BH, a Belô Cafeteria oferece uma grande variedade de cafés quentes e gelados. Os frapuccinos (R$ 26) são considerados uma especialidade da casa. Disponível no sabor nutella e doce de leite, a bebida leva café expresso, sorvete de creme e chantilly.

R. Sergipe, 1329 - Savassi

@belocafebh

Café Jetiboca

Cafés do Jetiboca podem ser comprados para levar para casa Instagram/Reprodução



O Jetiboca é uma marca 100% mineira, e está dentro de um dos maiores centros gastronômicos da cidade, o Mercado Novo. Disponível também na Casa Alvorada, os cafés da Jetiboca juntam a tradição à modernidade. Com opções tradicionais como o café coado no copo lagoinha, ou diferenciadas, como o café gelado com limão, a cafeteria consegue agradar todos os públicos.

Casa Alvorada

Av. do Contorno, 3415 - Santa Efigênia

Mercado novo

Av. Olegário Maciel, 742 - 2° andar - Centro

@cafejetiboca

Café Magrí

Café com leite no Magrí Instagram/Reprodução

Outra opção no Mercado Novo é o Café Magrí, que também tem uma unidade aos pés da Serra do Curral, no Palácio das Mangabeiras. O estabelecimento oferece diferentes tipos de cappuccinos, com opções quentes e geladas. A bebida pode ser degustada nas versões tradicional (R$ 12), vegano, feito com leite de aveia, (R$ 14) e caramelo (R$ 24).

Mercado novo

Av. Olegário Maciel, 742 - 3° andar, corredor O - Centro

Palácio das Mangabeiras

Rua Arquiteto Rafaello Berti, 330 - Mangabeiras

@cafemagri

Café Nice

O Café Nice é um dos pontos mais tradicionais de BH Instagram/Reprodução

Inaugurado em 1939, o Café Nice é uma cafeteria tradicional em BH que faz parte da própria história da cidade. Mais pedido da casa, café de coador está, junto com o creme de maisena de ameixa, presente no cardápio desde a inauguração.



Av. Afonso Pena, 727 - Centro



@cafenicebh

No Café Bonjour, é possível saborear um drinque com café, água tônica e laranja Instagram/Reprodução

Com sede em uma casa antiga no coração do Bairro do Lourdes, o Café Bonjour conta com um menu repleto de variações de cafés e cappuccinos, todos regados com muito aconchego. A casa oferece opções diferenciadas, como o Espresso Tônica Cítrico, que faz a junção de café expresso com água tônica e suco de laranja ou tangerina.

Rua Curitiba, 1800 - Lourdes

@cafebonjourbh

Comercial Sabiá



Xícara de café do Comercial Sabiá, no Mercado Central Internet/Reprodução

Localizado no coração do Mercado Central, o Comercial Sabiá é parada obrigatória para turistas que vêm conhecer BH, mas também é ponto de encontro tradicional dos moradores da cidade. Com uma unidade também na Savassi, a casa é um ótimo lugar para se provar o café e pão de queijo mineiros.

Mercado Central

Avenida Augusto de Lima, 744

Savassi

Av. do Contorno, 6393 - Savassi

@comercial_sabia



Elisa Café

Café To Go no Elisa Café Instagram/Reprodução

Com duas unidades na Savassi, o Elisa Café é conhecido por um espresso bar. Entre as opções estão o Espresso Carioca, café espresso com shot de água quente; o Flatwhite, café espresso com leite vaporizado; e o Mocaccino, café espresso com ganache de chocolate amazônico. Na Avenida do Contorno, o Elisa possui um Café To Go, ou seja, apenas opções para levar. Já na Rua Sergipe, você pode sentar e apreciar a bebida no próprio estabelecimento.

To Go

Av. do Contorno, 5800 - Savassi

Cafeteria

R. Sergipe, 1236 - Savassi

@elisa.cafe



Frau Bondan

O Fraubondan tem unidades na Praça da Liberdade, Mercado Central e Pampulha Instagram/Reprodução



A Frau Bodan está localizada em diversos polos culturais e gastronômicos da BH. Fundada há mais de 20 anos, a cafeteria começou como uma confeitaria, mas, hoje, se destaca pelos cafés especiais. Juntando as duas especialidades da Frau Bondan, você pode apreciar cafés com doce de leite, nutella, paçoca e sorvete. Com unidades no Mercado Central, Praça da Liberdade e Pampulha, a casa está presente por toda parte turística de Belo Horizonte.

CCBB

Praça da Liberdade, 450

Mercado Central

Av. Augusto de Lima, 744

Pampulha

Av. Fleming, 510

@fraubondan



Mariana Laender Café

O Café Mariana Laender é localizado dentro da Floricultura Verde que te quero Verde Instagram/Reprodução

O Café Mariana Laender está localizado no Belvedere, em um local peculiar. Situado dentro da boutique de flores Verde Que Te Quero Verde, o ambiente é de brilhar os olhos, assim como os cafés da casa. Entre as opções, estão cafés coados, espressos e cappuccinos, com opções desnatadas e veganas.

R. Jorn. Djalma Andrade, 1110 - Belvedere

@cafemarianalaender



Noete Café

No Noete Café o Nitro Cold Brew é feito com nitrogênio Instagram/Reprodução



O Noete Café Clube está localizado no Santo Antônio e apresenta uma grande variedade de cafés gelados e quentes. Entre as opções geladas, o Nitro Brew é uma mistura da gastronomia com a química. A bebida é uma versão do Cold Brew, o café frio, feito com extração em água fria ou prensagem a frio, com nitrogênio, resultando em uma bebida mais densa, com textura de cerveja Stout tipo Guinness, e está disponível nos sabores laranja e limão.

R. Santo Antônio do Monte, 294 - Santo Antônio

@noetecafeclube



Oop Café

Os cafés do Oop Cafés podem ser saborizados no Museu Inhotim Oop/Divulgação

Com torra própria, o Oop Café apresenta um extenso cardápio de cafés tradicionais. Mas além disso, as criações próprias de drinques com café se destacam no local. O Fototônica (R$ 15) é a combinação de café espresso, água tônica e xarope de gengibre. Também existem opções refrescantes, como o Tropicália (R$ 18), que leva shot de espresso, água de coco, xarope de chá preto e limão. A casa tem uma dentro do Inhotim, em Brumadinho.

Savassi

R. Fernandes Tourinho, 143 - Funcionários

Inhotim

Rua B, 20 - Fazenda Inhotim, Brumadinho, na Grande BH

Ao lado da galeria True Rouge

@oop.cafe



Passeli Boulangerie

Tiramissu, sobremesa feita com café, na Passeli Boulangerie Instagram/Reprodução

Localizada em um jardim no coração gastronômico da Pampulha, a Passeli Boulangerie Padaria Artesanal é uma parada imperdível. Além do café nas bebidas tradicionais, a Passeli utiliza da especiaria em sobremesas e drinques alcoólicos. O tiramisu (R$ 30) é uma torta típica italiana com camadas de biscoito, café e mascarpone. Para quem gosta de uma bebidinha, o White Russian (R$ 36) com licor de café, vodka e creme de leite é uma pedida que pode agradar.

Av. Fleming, 417 - Ouro Preto

@passeli_boulangerie



Verde-Si

No Verde-Si você pode tomar o café feito pela prensa francesa Instagram/Reprodução



Localizada no bairro Belvedere, a Verde-Si é uma cafeteria de jardim, onde o cliente pode apreciar um café rodeado pela natureza. O local traz uma grande variedade de opções de grãos para o café tradicional. Podendo ser servido tanto coado como em prensa francesa, cada rótulo é único e possui um sabor singular.

Rua Modesto Carvalho de Araújo, 405B - Belvedere

@verdesi_plantas



Yes Nós Temos Café

No Yes, Nós Temos Café a variedade de opções impressiona Instagram/Reprodução



A Yes, Nós Temos Café é uma cafeteria e torrefação localizada na Savassi. Com uma produção própria, além de tomar cafés, é possível comprar os grãos e levar para casa. Feita artesanalmente, a cafeteria possui grãos com notas de chocolate, amêndoas, cana-de-açúcar, caramelo e muito mais.

R. Antônio de Albuquerque, 749 - Savassi

@yesnostemoscafe





