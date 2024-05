Mineiro não perde a oportunidade de celebrar uma das maiores iguarias do estado: o queijo. Desta vez, a dica é se esbaldar na quarta edição do Festival do Queijo Canastra, de quinta (30/05) a sábado (1º/06), em pleno feriado de Corpus Christi, em São Roque de Minas, a 340 quilômetros de Belo Horizonte.

O evento, dedicado a celebrar um dos tesouros da região, também vai exaltar a gastronomia local, cultura e artesanato, tudo embalado por música boa, rodas de conversas e o ecoturismo, proporcionado por uma das paisagens mais lindas de Minas: a Serra da Canastra, que é a moldura da região, com suas chapadas, quedas-d’água e cenário de perder o fôlego do Parque Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972, e o protetor da nascente do rio São Francisco.

Promovido pela Prefeitura Municipal de São Roque de Minas, o festival vai receber visitantes e moradores na histórica Praça da Matriz. Além de celebrar a tradição e o sabor, o festival tem ainda como atração o 25º Concurso do Queijo Minas Artesanal, promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG), destacando os melhores produtores da região no dia 1º de junho.

Terroir da Canastra

Valmório Lima Júnior, chefe de gabinete do prefeito Onésio de Oliveira Andrade, destaca que o festival, parado por causa da pandemia do coronavírus, retomou em 2023 e, este ano, chega ainda mais forte e consolidado: "O festival é uma mostra para exibir um pouco de tudo que temos. O queijo é a estrela, assim como o café da Canastra, com o selo da região demográfica, nosso terroir, além da culinária da região, o artesanato, palco para shows e de todas as atrações turísticas da Serra da Canastra e suas belezas naturais".

Aliás, produtores da Canastra se empenham para produzir um café especial, da melhor qualidade e chegar ao nível de reconhecimento do queijo. Têm sido produzido cafés com características de aroma de chocolate ao leite, mel, frutas (tropicais, cítricas e amarelas) e toques de castanha e limão-cravo. Estão seguros de que logo vão se destacar no mercado, com o diferencial das plantações em uma região de transição de cerrado, com declividade e montanhosa, e planalto. O que garante sua especificidade.

Degustação e exposições artísticas

O Festival do Queijo Canastra, além de destacar o famoso queijo da região de São Roque de Minas, sempre premia os visitantes com muita música e atrações artísticas Prefeitura de São Roque de Minas/Divulgação

O queijo Canastra, premiado pelo mundo, reconhecido pela qualidade e sabor, é razão de ser do festival. Mas, durante os três dias do evento, vai haver degustações, apresentações musicais, exposições artísticas e muito mais: "Trabalhamos arduamente para garantir que este festival seja um sucesso e que todos tenham uma experiência inesquecível. Convidamos você, sua família e amigos a se juntarem a nós", convida Valmório Lima Júnior.

De acordo com Valmório, os produtores participantes devem ser ligados à Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocam) e cadastrados no Serviço de Inspeção Municipal (Sim).

Os visitantes ainda podem desfrutar de stands de divulgação e comercialização do queijo e do café da Canastra. A produção do queijo Canastra envolve mais de 700 produtores da região e é um dos mais premiados do Brasil. Com medalhas de ouro, prata e bronze em concursos nacionais e internacionais.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e as instituições Sicoob Sarom, Sebrae, Aprocan, Café da Canastra, Emater e Krug Bier.

O que comer?

Veja o que os participantes vão servir durante o festival:



Decks

Tropeiro



Bolinho de queijo



Macarrão no Queijo Canastra Real

Macarrão à bolonhesa

Arte na Brasa



Sanduíche artesanal

Isabel



Macarrão à bolonhesa



Batata frita



Cantinho da Ana



Caldo de feijão



Salgados (empada, coxinha de costela com cream cheese e coxinha de franco com queijo Canastra)



Doces como bolo no pote e pudim



Rancho do Maiado

Porketto

Pão de queijo recheado com porco defumado e molho de queijo Canastra

Baguete de costela com vinagrete e queijo Canastra

Point do Pastel

Pastel frito na hora



Porco na Lata

Porção de carne na lata



Pão de queijo recheado com carne de lata e Queijo Canastra

Feijão tropeiro

Olegário

Churrasco Grego no pão francês com queijo Canastra (acompanhamentos: vinagrete, farofa e molhos especiais)



Batata recheada (bolonhesa, pizza e frango com catupiry)



Cozinha Show

Todos os dias, a partir das 19h, chefs renomados da culinária mineira vão se apresentar na Cozinha Show, usando como ingrediente principal o queijo Canastra. A ação será realizada pelo Sebrae.



Programação musical

30/05: A partir das 19h, o Palco Krug recebe a Banda T-Rox, seguida pela Banda Lex às 22:00 no Palco Principal.

A partir das 19h, o Palco Krug recebe a Banda T-Rox, seguida pela Banda Lex às 22:00 no Palco Principal. 31/05: A Banda Décima Corte toma o Palco Krug às 18h30. No Palco Principal, a partir das 21h, será a vez da Orquestra Mineira de Viola e a dupla João Pedro e Cristiano.

A Banda Décima Corte toma o Palco Krug às 18h30. No Palco Principal, a partir das 21h, será a vez da Orquestra Mineira de Viola e a dupla João Pedro e Cristiano. 01/06: O Palco Krug apresenta a Banda Cabal Tribal às 19h. A noite continua no Palco Principal com Edinho Santa Cruz e banda, e o encerramento fica por conta do Legião Urbana Cover.

Serviço