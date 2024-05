Para mudar o cardápio do feriado de Corpus Christi: aprenda a preparar farofa com queijo coalho



Na véspera do feriado de Corpus Christi (do latim, 'corpo de Cristo'), que segundo a tradição da Igreja Católica celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, um sacramento que faz referência à Última Ceia, nada como aproveitar o dia de folga para se reunir com a família e amigos e preparar uma receita diferente, nova. E o Divino Fogão, fundado em 1984, casa especializada na comida típica da fazenda, sugere a farofa com queijo coalho, preparação tão apreciada pelos brasileiros.

Com aposta no sabor genuinamente brasileiro, o Divino Fofão sempre desenvolvou receitas próprias e exclusivas ao longo dos anos, procurando atender o paladar brasileiro.

Para curtir esse feriado, a sugestão é de um acompanhamento para lá de gostoso. E você pode preparar na sua casa. Veja o passo a passo da receita.

A receita da farofa

Farofa com queijo coalho



Ingredientes:

300 gramas de queijo coalho

300 gramas de bacon

150 gramas de linguiça toscana

100 gramas de manteiga

500 gramas de farinha de mandioca grossa

Sal a gosto

Salsa a gosto

50 gramas de cebola

Modo de preparo:

Inicialmente, pique o queijo coalho, frite com manteiga e reserve. Depois pique e frite o bacon, a linguiça toscana e a cebola. Adicione a farinha, o sal e a salsa e mexa para não grudar. Por último, acrescente o queijo coalho e sirva como acompanhamento. Rendimento: 1,4 kg.