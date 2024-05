Dica de chef para a feijoada: deixe o feijão de molho por pelo menos 12 horas em bastante água. Troque a água e cozinhe o feijão com as folhas de louro

Com a chegada do clima frio, algumas comidas começam a fazer parte do cardápio das famílias como sopas, caldos e a feijoada. Típica no Brasil, a feijoada é ainda mais saboreada durante as baixas temperaturas sempre acompanhada de couve, torresmo e a clássica laranja.

Pensando nisso, a Kicaldo, empresa de feijões, destaca três curiosidades sobre a feijoada que tem aquecido os brasileiros nessas ocasiões. Além disso, compartilha uma receita com salsa de feijão-preto feita pelo chef Rodrigo Oliveira, parceiro da marca.



Curiosidades sobre a feijoada

1. A receita não é a mesma em todas as regiões

Apesar de popular em todo país, a receita sofre algumas alterações de ingredientes conforme a região, ganhando novos temperos. Por exemplo, em Santa Catarina tem a famosa feijoada de frutos-do-mar, mais conhecida como maniçoba, que leva na receita maniva, uma folha da mandioca moída.



2. A laranja é um dos acompanhamentos mais recomendados

Além de acompanhamentos como a couve e a farofa, uma combinação recomendada para a feijoada é a laranja. O principal motivo é que ela ajuda na absorção de ferro, sendo recomendado consumir uma porção completa da fruta depois da refeição.



3. Sábado é considerado o dia da feijoada

No Brasil, o sábado é considerado o dia da feijoada, já que é um dia em que as pessoas costumam ter mais tempo para produzir o prato e também fazer sua digestão. Muitos acreditam que esse hábito também seja uma herança vinda dos portugueses, que consomem a transmontana (feijoada portuguesa) aos fins de semana. Atualmente muitos restaurantes e bares já adotaram a data e seguem esse calendário. Em São Paulo, o prato também é servido às quartas.

A receita

Feijoada à moda do Caboco, do chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó

Ingredientes:

2 unidades de pé de porco cortado ao meio e escaldado 6 und de linguiça de porco

2 folhas de louro

2 e 1⁄2 xícara de feijão-preto

1⁄2 maço de ciboulette

1 xícara de salsa tatemada

1 und de limão

Água

Sal



Modo de preparo:

Deixe o feijão de molho por pelo menos 12 horas em bastante água. Troque a água e cozinhe o feijão com as folhas de louro e uma pitada de sal por 12 minutos depois que pegar pressão. Com o feijão cozido, deixe ele resfriar no caldo para não ressecar.



Com o feijão frio, separe o caldo do grão e cozinhe o pé de porco no caldo do feijão por 30 min na panela de pressão. Com ele cozido e ainda quente, remova todos os ossos do pé com cuidado para não desmanchar a pele, resfrie e recheie com a linguiça de porco.

Salsa tatemada

Ingredientes:

5 unidades de tomate italiano

1⁄2 und de cebola

2 dentes de alho

4 unidades de pimenta-de-cheiro

1⁄2 und de pimenta-dedo-de-moça

Sal a gosto



Modo de preparo:

Asse todos os vegetais a 220?°C até estarem tostados e bata no liquidificador com o caldo e o feijão-preto. Acerte o sal e reserve.