Que Dua Lipa lança tendências, todo mundo sabe. Mas agora a cantora está influenciando até o sabor do sorvete de seus fãs. Em uma entrevista, a cantora contou que gosta de consumir a delícia gelada com um toque de azeite. A combinação inusitada viralizou na web, levando fãs a testarem a técnica.

"Eu pego o sorvete de baunilha e coloco azeite e sal", revelou a cantora à BBC Radio. Dua Lipa ainda afirmou que a mistura é mais gostosa que os sabores tradicionais, como o de chocolate. “Eu não gosto, acho pesado. Prefiro comer uma barra de chocolate”, ponderou

A Barbie Sereia do filme da boneca mais famosa do mundo contou que apresentou a novidade a seus amigos, que curtiram a ideia. Com isso, diversos fãs testaram a receita em casa. Mas a opinião ficou dividida: enquanto alguns apreciaram a mistura de sabores, outros consideram nojento comer o óleo junto com o doce.

“Na primeira garfada, sinto o doce do sorvete - o que é ótimo, seguido de notas de sofisticação do azeite e o salgadinho do sal. Não dá para dizer que é ruim, mas é estranho e tem retrogosto de soro caseiro”, avaliou o criador de conteúdo Braian Rizzo.