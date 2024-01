Um vídeo de uma mulher fritando um pudim viralizou nas redes sociais esta semana, gerando uma onda de comentários a respeito da combinação curiosa. A grande maioria das reações foi de choque e surpresa, uma vez que o pudim tradicional é uma das sobremesas queridinhas dos brasileiros.

“Pudim frito? Agora foram longe demais”, escreveu um internauta, “acabei de ver um vídeo pavoroso de pudim frito”, postou outro. Além disso, muitos se mostraram indignados com a receita e postaram pedidos para que o pudim não apareça mais na timeline: “Vou silenciar quem colocar pudim frito na tl”, reagiu um usuário.

O rebuliço foi tamanho que chefes e celebridades repostaram o vídeo original dando suas opiniões. “Vou acionar todos meus advogados contra isso aqui”, escreveu o humorista Fábio Porchat. “PUDIM FRITOOO!!! Meu Deus do Céuuuuuu!!!!!!” postou o Chef Dan Galhardo.

Vou acionar todos meus advogados contra isso aqui pic.twitter.com/SRBitGsEUT — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 17, 2024

PUDIM FRITOOO!!!



Meu Deus do Céuuuuuu!!!!!! pic.twitter.com/eGBy5KGlKn — Chef Dan Galhardo (@chefdangalhardo) January 16, 2024

Minha psicóloga: O pudim frito não é real, ele não pode te ferir

O pudim frito: pic.twitter.com/lso2l8ESI8 — v?nus (@_konxl) January 16, 2024

Esse é um dos maiores crimes gastronômicos que já vi, pudim frito…pic.twitter.com/qfTrZzLoQU — Alan Liti (bergamota) ???? (@alanliti) January 16, 2024

Além do pudim, o perfil no TikTok @terezamendes77 tem vários vídeos de Tereza fazendo diversas frituras fora do comum. Dentre os mais diferentes estão bolo frito, uva frita e hortelã frita.

Diferente, mas nem tanto

Apesar de inusitado para os brasileiros, a receita de pudim frito é muito semelhante a outra sobremesa comum no norte da Espanha, o leche frita, ou leite frito. A sobremesa espanhola é feita com farinha, leite e açúcar, levados ao fogo até engrossar ao ponto de virar uma massa e servido com açúcar e canela, fazendo com que se assemelhe a uma rabanada sem pão.

Outra variação, de mesmo nome ( em cantonês), pode ser encontrada na China, com origem em Guangdong. A grande diferença desta versão é o fato de ser empanada antes de ser frita. O “leite frito” também pode ser encontrado na Coreia do Sul e outros países.