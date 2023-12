Uma das principais qualidades das crianças é a imaginação. Quando encontra a criatividade de um pai bem animado, as possibilidades então se tornam infinitas. Com muito bom humor, a família dos "Trigêmeos do Pé Rachado", canal que já acumula mais de três milhões de inscritos, mostra que as brincadeiras são a melhor parte da infância.

Os pais Helder Ferreira Hamada e Virginia Tobias Santos Hamada se jogam na diversão com os filhos Jade, Yasmin e Henrique, de três anos. Eles compartilham o dia a dia da família no YouTube e chamam a atenção pelos brinquedos feitos pelo pai, que vão desde fantasias de Peppa Pig e Bob Esponja, até um Iate do Neymar que carrega as crianças pelas brincadeiras com água feitas na garagem.



“Quero mostrar para as crianças que a gente é capaz de realizar os nossos sonhos e todas as brincadeiras de pessoas ricas. Nós, que somos de classes inferiores, conseguimos fazer com papelão isopor, brinquedos talvez melhores do que a das pessoas ricas. Qualquer coisa que eu faço aqui, qualquer pessoa é capaz de fazer também”, afirma Helder.

Imaginação sem limites

No canal "Trigêmeos do Pé Rachado" é possível acompanhar as crianças brincando com os mais variados personagens. Tem navio pirata, Baby Shark, dinossauro, carro de corrida, entre muitos outros.

Helder conta que os brinquedos são feitos por ele mesmo e inspirados tanto em desenhos que os filhos gostam, como em assuntos em alta na internet, como o Iate do Neymar. O objetivo é mostrar para outros pais que é possível criar momentos incríveis com os filhos sem gastar muito, uma vez que tudo é feito de isopor, papelão e tinta, usando um carrinho como base.



“Eu comecei a juntar o útil ao agradável, né? Eu fui aperfeiçoando, sempre com aquela ideia de não gastar dinheiro. Meu princípio sempre foi usar as coisas de dentro de casa: papelão ou isopor e papel colorido”, conta Helder.

Algumas brincadeiras podem parecer até inusitadas, como um McDonalds “made in roça” ou o carro da Cemig que Jade, Yasmin e Henrique podiam subir e trocar a lâmpada de um poste, tudo construído por Helder. Ele relata que as brincadeiras também têm um lado educativo, já que sempre é explicado para as crianças o que pode e o que não pode.

“O pessoal fala que as crianças parecem que têm cinco anos, porque a cabecinha deles desenvolvem com essas brincadeiras. A gente também tenta ensinar para eles no dia a dia, como a brincadeira da Cemig. A gente faz as brincadeiras, grava, mas ao mesmo tempo a gente explica que só pode subir na escada, quando o papai e mamãe estiverem juntos, que eletricidade não pode pôr a mão porque toma choque”, explica Helder.

De comerciantes a influencers

Helder e Virgínia estão juntos há vinte anos. Do primeiro beijo ao casamento, foram apenas três meses, o que surpreendeu os familiares e amigos. De lá para cá, eles construíram uma loja de embalagens e descartáveis no terreno de casa em Três Marias, interior de Minas, onde atuaram como comerciantes por 12 anos, além de passar uma temporada no Japão. Quando os gêmeos nasceram, se dividiram entre o comércio e a criação dos filhos.

“Eu aprendi muita coisa e vi muita coisa do mundo e de que era a criação das crianças em outros países. E isso foi me dando uma experiência para quando eu tivesse os meus filhos poder quebrar alguns dos tabus que a sociedade criou sobre como os filhos têm que ser criados. Eu falava “eu vou criar meus filhos ‘raiz’”, afirma Helder.

Segundo o pai dos trigêmeos, muitos desacreditaram que se dariam bem, tanto na loja quanto na criação dos filhos. Mas Helder e Virgínia não se abalaram. As postagens no YouTube começaram de forma despretensiosa, mas aos poucos foram conquistando seguidores, atingindo um público de mais de três milhões de seguidores.

“Eu tentava fazer as brincadeiras dos meus sonhos. Eu sempre quis ter um caminhão e nunca tive, eu sempre quis ter um helicóptero e nunca tive, aí eu tentava criar os meus sonhos com os meus filhos”, revela. “Depois que começamos a fazer essas brincadeiras nossa vida melhorou demais. Antes a gente ficava mais disperso e hoje nós somos muito mais unidos. Hoje é só alegria mesmo”, completa.

O sucesso foi tanto que há menos de um mês decidiram fechar a loja e investir nos vídeos e nas redes sociais. Os planos são ainda maiores para 2024: construir uma mini cidade no quintal, que já está sendo desenvolvida.