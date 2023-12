Aos 15 anos, o jovem prodígio brasileiro Caio Temponi recebeu o convite para integrar o projeto do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito (CPAH), que vai passar a fornecer relatórios de inteligência gratuitamente. Ele vai atuar como assistente voluntário na área de bioestatística.



Caio enfatiza que todos, em algum momento da vida, já sentiram curiosidade de se submeter a avaliações para mensurar sua inteligência, uma habilidade central que o CPAH pretende explorar oferecendo relatórios gratuitos de inteligência para quem se interessar. "Pude colaborar com equações necessárias para o relatório. Entender a causa científica do projeto e poder fazer parte disso é uma honra para mim", afirma o estudante.

A oportunidade chegou até Caio porque ele coleciona feitos educacionais extraordinários. Atualmente, já trilha seus primeiros passos na universidade e no mercado de trabalho, destacando-se como estagiário universitário mais jovem do país.

Com conquistas notáveis no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde foi aprovado aos 14 anos, e um total de 17 aprovações em exames acadêmicos, Caio Temponi estabeleceu um novo padrão de excelência no cenário educacional do país.

Relatório de inteligência

O relatório em questão que o jovem irá participar destina-se àqueles que fazem testes genéticos por meio de empresas como MyHeritage, TellmeGen, 23andMe, Ancestry e Nebula. Essa iniciativa faz parte de um estudo conduzido por Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em neurociências, especialista em relatórios genéticos que estimam o QI de uma pessoa.

O estudo integra o Genetic Intelligence Project (GIP), cujo principal objetivo é compreender a identidade e estimar o QI baseado em estudos replicados e catalogados.

Utilizando um banco de dados próprio e cruzando informações com bancos externos, o GIP busca aprofundar o entendimento da relação entre inteligência e fatores genéticos: "A inteligência está ligada à condição cerebral e a distúrbios. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia podem ter sua inteligência prejudicada, assim como aquelas com autismo, que podem sofrer com a cognição. Este relatório nos permite compreender a diversidade das condições humanas", explica neurocientista Fabiano de Abreu Agrela.

Depressão

Recentemente, o estudo revelou um caso envolvendo uma pessoa com depressão, cuja psicóloga enfrentava dificuldades no tratamento. Depois das avaliações, incluindo QI e testes genéticos, identificou-se uma ligação entre genes e traumas na infância, como abusos sexuais. Compreendendo a origem, a paciente pôde contribuir com dados para seu tratamento psicológico e buscar apoio nutricional e endocrinológico.

Para participar e receber gratuitamente seu relatório de inteligência, basta entrar em contato com o CPAH, uma revenda Nebula associada à Harvard nos Estados Unidos e representante TellmeGen da Espanha, por meio do e-mail contato@cpah.com.br.

Fabiano destaca a necessidade de ter testes genéticos das empresas mencionadas e um teste de QI supervisionado para participar do estudo, que conta atualmente com mais de 100 voluntários e acesso a um banco de dados internacional com milhares de participantes.

Sobre Caio

Caio Temponi coleciona medalhas, já tendo conquistado três delas na Olimpíada Internacional de Matemática, e 23 na disputa nacional Caio Temponi/MF Press Global

Caio Temponi é um adolescente de 15 anos com altas habilidades e que acumula diversos feitos acadêmicos. Foi aprovado em 1º no Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) aos 9 anos de idade, o mais jovem da história; gabritou o vestibular da Escola Preparatória de Cadetes do Ar ou EPCAr aos 12 anos e foi aprovado em 1º lugar, aos 13 anos, nos vestibulares de Administração na Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Caio também tem a marca de ser o mais jovem a ser aprovado nesses vestibulares.

Caio ainda foi aprovado em Medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor) e no vestibular da Academia da Força Aérea (AFA) – um dos mais concorridos do país.

O adolescente é membro da Intertel, sociedade de pessoas com QI acima de 99 de percentil e coleciona medalhas, já tendo conquistado três na Olimpíada Internacional de Matemática, e 23 na disputa nacional.