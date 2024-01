O Sabiá já havia sido premiado anteriormente pelo Evooluem, que publica anualmente um guia, com versões em inglês e espanhol, com os cem melhores azeites extravirgens do mundo

FOLHAPRESS - O azeite brasileiro Sabiá foi eleito nesta terça-feira (16/1), em Madri, na Espanha, um dos dez melhores do mundo, segundo o Evooleum Awards.





A linha Blend de Terroir alcançou 95 pontos na degustação às cegas, ficando atrás de um sul-africano com 97 pontos, dois espanhóis e um italiano com 96, e empatado com outros três espanhóis e dois italianos.





O brasileiro foi o único blend no top 10, e os proprietários da Sabiá, Bia Pereira e Bob Costa, estiveram no evento para receber o prêmio pessoalmente. O Evooleum é organizado há 20 anos pela editora espanhola Mercacei e pela Associação Espanhola de Municípios Olivais, a Aemo.





O Sabiá já havia sido premiado anteriormente pelo Evooluem, que publica anualmente um guia, com versões em inglês e espanhol, com os cem melhores azeites extravirgens do mundo. Foi o único brasileiro no prêmio deste ano, no qual é preciso se inscrever.

Leia também: O Centro de Belo Horizonte e o novo cenário da gastronomia







O Blend de Terroir, à venda por R$ 94 (250 ml) no site da empresa, é o resultado da mistura de quatro espécies produzidas na Serra da Mantiqueira (SP) e na Serra do Sudeste (RS). São elas a arbequina e a arbosana, ambas de origem espanhola, a grega koroneiki e a italiana coratina.





Além do site, o Sabiá comercializa seus produtos em redes de supermercados como Santa Luzia, St Marche, Santa Maria e Zona Sul, entre outros.