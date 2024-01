Um homem, de 67 anos, foi preso em flagrante por ter matado uma cachorra dentro do Parque Ecológico Rego dos Carrapatos, no Bairro Olarias, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (19/1) e foi flagrado por câmeras de segurança.

Conforme relato da tutora da vítima, ela andava com os dois cães em direção à portaria do parque, quando o da raça Yorkshire se dirigiu ao homem para brincar.

Em um primeiro momento, a mulher achou que o suspeito estava se divertindo com a cachorra, mas ele pegou um pedaço de pau e começou a agredi-la.

A cachorrinha foi resgatada e levada para uma clínica veterinária, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito foi encontrado em outro bairro, com a ajuda de guardas municipais. A Polícia Civil informou que ele foi conduzido e ouvido pela Central Estadual do Plantão Digital, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.

A reportagem procurou a prefeitura de Nova Lima para mais detalhes da ocorrência, mas, até o momento, não obteve resposta.

Em 2020, a Lei Sansão definiu que esses crimes contra cães e gatos serão punidos com prisão de dois a cinco anos, proibição da guarda e multa (sem especificar o valor). As multas já estão entre as sanções previstas pela Lei dos Crimes Ambientais e variam de, no mínimo, R$ 50 a, no máximo, R$ 50 milhões.