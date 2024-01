Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido após ser eletrocutado em Itapeva, no Sul de Minas Gerais. O caso aconteceu por volta das 12h desta sexta-feira (19/01) na Rua Princesa Isabel, no Centro da cidade.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava pintando um prédio e acabou sendo atingido pela rede de alta tensão, ficando preso a uma altura de cerca de oito metros. A cena deixou apreensivas as pessoas que passavam pela rua.

Dois bombeiros de Extrema foram para a cidade e, utilizando técnicas de rapel e salvamento em altura, conseguiram retirar a vítima do local. Vídeos mostram os momentos da remoção do pintor.Uma ambulância do Samu já aguardava a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Municipal de Extrema. Segundo os bombeiros, ele apresentava queimaduras em 60% do corpo. Não há informações do estado de saúde dele.Iago Almeida / Especial ao EM