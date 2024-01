O depoimento do proprietário da oficina, em Goiás, que fez a customização na BMW em que estavam os quatro mineiros mortos no estacionamento da rodoviária de Balneário Camboriú (SC), deve acontecer na próxima segunda-feira, de acordo com informações do delegado Vicente Soares, da Polícia Civil de Santa Catarina. A oitiva deve acontecer por meio de videochamada.

Os exames periciais confirmaram que as mortes de Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, 21 anos e Nicolas Kovaleski, 16 anos, todos de Paracatu, no Noroeste de Minas, foram provocadas por intoxicação com monóxido de carbono. Havia, segundo a perícia, um rombo na lataria, que permitiu a entrada, no interior do veículo, do gás letal, que é sem cheiro.





A defesa do suspeito afirmou que a peça automotiva foi desenvolvida por uma empresa terceirizada, assim como sua instalação. Mas a oficina que fez a modificação e a customização foi identificada.

A mudança de datas no depoimento, segundo o delegado, que estava previsto para esta semana, foi decidida não somente por um pedido da defesa, mas também pelo fato dele estar esperando a conclusão de alguns laudos periciais.

O delegado Vicente Soares diz que os responsáveis pelas modificações feitas no veículo poderão ser indiciados por homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar.