Paracatu - Karla, Gustavo e Nicolas eram amigos desde a escola na zona rural de Paracatu (MG). Já Tiago, que namorava Karla, era também amigo de Gustavo desde a infância, contaram ao Correio os parentes dos quatro jovens que foram encontrados mortos dentro de uma BMW em Balneário Camboriú (SC) na virada do ano.

Nicolas Kovaleski, de 16 anos, foi atrás "do sonho de uma vida melhor", conta o primo do garoto Leonardo Reis. "O Nicolas, com a família, era excelente, educado e carinhoso, até para conversar ele falava baixinho. Ele era jovem, mas como ele queria crescer, começou cedo, porque queria lutar por um futuro melhor para a mãe dele", relata Reis.

Segundo o primo do garoto, a mãe de Nicolas chegou a viver em um assentamento durante alguns anos e a família ficou desamparada depois que os pais se separaram e o pai do garoto foi morar em Curitiba. Nicolas era um aficionado por computadores e buscava montar uma empresa de marketing digital para trabalhar com rifas e apostas on-line.

Gilson Elias, pai do jovem Gustavo Elias, o mais velho do grupo com 24 anos, diz que a decisão do filho de se mudar para Florianópolis não preocupou a família. "Ele era um rapaz muito centrado de cabeça, a gente confiava muito nisso, ele estava todo empolgado e disse que a partir do dia 2 tudo começaria", disse.

Na foto, Gilson, pai de Gustavo.

O pai diz que ainda alterna entre a anestesia e o desespero com a situação. "Ele falou comigo antes da virada do ano, ele estava muito feliz. Era um menino muito amoroso, muito comunicativo, todo mundo gostava dele. Era um menino de ouro, foi uma perda muito grande… Muito grande…", diz, emocionado, Gilson.

Já o tio do jovem Tiago de Lima Ribeiro, 21 anos, Renato Ribeiro, lembra, que apesar de estar distante do sobrinho, lembra que Tiago era um menino sonhador. "Ele sempre foi um menino sonhador com seus objetivos. A gente entende que meu irmão foi (viver em Santa Catarina) para apoiar os sonhos do filho", disse o tio, que não escondeu que se espantou com a decisão do irmão e da cunhada em mudar com os filhos para Florianópolis.

Na foto, Ricardo tio do jovem Thiago.

Tiago era o dono do automóvel BMW em que estavam todos os jovens. Segundo as investigações preliminares, uma alteração no cano de descarga do veículo pode ter causado a intoxicação que levou os quatro jovens à morte.

A reportagem não conseguiu conversar com nenhum parente de Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, que preferiram não falar sobre o caso neste momento.