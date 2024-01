PARACATU (MG - "Ele estava vivendo o sonho dele", foi o que contou a jovem Pamela de Souza, 15 anos amiga de Nicolas Oliveira Kovalrski, um dos jovens encontrados mortos em uma BMW em Balneário Camboriú (SC).

"Eu jogava vôlei com ele quase todos os dias. Ele era muito brincalhão, todo mundo gostava dele. E ele tinha sonhos, né? Tinha bastante. Ele queria crescer muito. E tenho certeza de que, se isso não tivesse acontecido, ele realmente conseguiria crescer no marketing digital", explicou a menina.

Em conversa com jornalistas, a jovem ainda afirmou que Nicolas a chamou para ir até Santa Catarina fazer parte da empresa dele. No relato, ela disse que o amigo estava ganhando bem - por volta de R$50 mil por mês - e estava realizando seus sonhos.

"Então, quando ele foi para Balneário, provavelmente ele estava ganhando mais. 50 mil porque o mercado digital cresce muito rápido", explicou. "A gente queria mexer com marketing juntos, sabe? Íamos criar uma empresa. Aí eu e meu ex iríamos participar também", conta.

Ao ser questionada sobre os outros três jovens, Pamela afirmou que não os conhecia, mas que todos eram "famosos na cidade" porque andavam de BMW e estavam sempre chamando a atenção. "Eu só os vi andando pela BM aqui na cidade mesmo, mas nunca tive nenhuma comunicação com eles. Essa BMW é famosa aqui em Paracatu. Não é comum e chamava atenção porque era quatro jovens andando", explicou.

Velório atrasado

O velório coletivo dos corpos dos quatro jovens mortos, nesta quarta-feira (3/1), não começou no horário previsto. O velório estava marcado para acontecer no início da manhã de hoje, mas devido a um atraso no translado dos corpos, precisou ser adiado. A cerimônia deve ocorrer no início da noite de hoje, no Jóquei Clube de Paracatu, Noroeste de Minas.

Familiares dos jovens querem que a cerimônia seja feita ainda hoje. Mas, existe também a possibilidade de que seja realizada amanhã, quinta-feira (4/1).

Entenda

Os jovens foram encontrados mortos em uma BMW que estava estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú, na madrugada de segunda-feira (1º), logo após a queima de fogos do Réveillon. As vítimas foram identificadas como: Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 e Nicolas Kovaleski, de 16 anos.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que os jovens tenham sofrido uma intoxicação por monóxido de carbono. A investigação visa determinar como ocorreu a concentração do gás dentro do veículo em um nível tóxico à saúde humana.