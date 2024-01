Dois graves acidentes envolvendo carretas provocaram engarrafamentos em duas das principais rodovias mineiras. Na BR-040, altura do quilômetro 589, próximo a Itabirito, no sentido Rio de Janeiro, uma batida entre uma carreta e um carro deixou uma pessoa morta. Na BR-381, Fernão Dias, próximo a Brumadinho, uma carreta fez um “L”, fechando a pista.

No acidente da BR-040, chovia muito no momento do acidente e, segundo testemunhas, o motorista do automóvel perdeu o controle da direção, vindo a bater na traseira da carreta. O homem ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O motorista da carreta nada sofreu.

Na BR-381, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 526, na Serra de Igarapé, sentido São Paulo. A carreta aquaplanou - imagens de uma câmera de vídeo mostram que chovia muito no momento - com a carroceria virando na pista e fechando-a completamente.

O acidente provocou um engarrafamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, de cerca de cinco quilômetros.