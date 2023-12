Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão complica o trânsito na BR-040, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (29/12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi na altura do km 563, pouco depois do Alphaville, no sentido Rio de Janeiro.

A pista precisou ser fechada nos dois sentidos para atendimento às vítimas. Há informação de uma pessoa em situação grave presa às ferragens. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado.

Matéria em atualização