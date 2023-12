Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em uma batida entre uma carreta e um caminhão na BR-116, próximo ao km 575, em Manhuaçu, na Zona da Mata, em Minas Gerais, na madrugada deste domingo (31/12). Com o impacto, os veículos ficaram destruídos e óleo de motor e combustível se espalharam sobre a pista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 3 horas. Os veículos de carga bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada.



Os motoristas foram socorridos antes da chegada dos militares e encaminhados para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. O condutor do caminhão morreu no local. O estado de saúde do segundo motorista não foi informado. A terceira vítima, motorista auxiliar do caminhão, teve ferimentos leves e dispensou atendimento médico.

Devido ao risco de derrapagem, serragem foi aplicada na rodovia para eliminar o risco de novos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. O trânsito no local está liberado.