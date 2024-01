Um acidente entre carro e moto complica o trânsito na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (3/1).

A batida frontal aconteceu próximo ao posto Beija-flor, em cima da ponte dos Rio das Velhas.

O Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista, de 37 anos, para o Hospital João XXIII com suspeita de fratura nas pernas, braços e bacia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista foi liberada, mas ainda há registro de lentidão nos dois sentidos da via.

Em outro ponto da BR-381

Na altura de Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas, um ônibus bateu na defensa metálica do canteiro central. Segundo a Arteris, concessionária que administra o trecho, ninguém ficou ferido.

A pista no sentido Belo Horizonte está fechada no km 590. O fluxo foi desviado para o acostamento. Não há engarrafamento no trecho.