O Centro de Testagem e Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias (CTR DIP) Orestes Diniz é referência no atendimento a pacientes com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e muito mais

A fachada é discreta, mas os serviços que oferece chamam a atenção. Localizado em área estratégica e de fácil acesso, na região hospitalar de Belo Horizonte, o Centro de Testagem e Referência em Doenças Infecciosas e Parasitárias (CTR DIP) Orestes Diniz é referência no atendimento a pacientes com infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e muito mais. Inaugurado na década de 1990 por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), o CTR atendia à necessidade do município de ter um centro voltado para casos que demandavam infectologia ambulatorial especializada. Hoje, dispõe de uma equipe multiprofissional, mas como foco em infectologia, já que o atendimento é direcionado para pacientes com ISTs, entre outras infecções. Lá, há também especialidades na área da imunologia, alergologia, nutrição, enfermagem, odontologia, farmácia e ginecologia para uma atuação mais próxima do público que está em acompanhamento no equipamento.



O CTR mostra por que Belo Horizonte é referência em serviços voltados à saúde – não à toa, foi o 7º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios na categoria “Acesso à Saúde” em 2023. O Centreo também é campo de estágio e de residência médica, além de ser um polo de pesquisas da UFMG, principalmente na área da infectologia. Aberto de segunda a sexta, das 7h às 21h, o equipamento segue, majoritariamente, uma agenda eletiva, ou seja, é preciso fazer um agendamento por meio da Central de Marcação de Consultas da Secretaria de Saúde para ser atendido.



“Trata-se de um serviço ambulatorial, não de urgência, então trabalhamos em um horário que propicia o acesso da população ao CTR. A partir do agendamento, os casos são encaminhados a nós, e determinamos a ordem de priorização das demandas”, explica o gerente da Rede Ambulatorial Especializada da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, Mateus Figueiredo. “Mas ainda temos o atendimento de demanda espontânea, como a UDM (Unidade de Distribuição de Medicamentos), que é a nossa farmácia; ou o acolhimento de pacientes que precisam de alguma orientação, principalmente quando tratamos de PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) e de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição)”, complementa o Gerente.



Belo Horizonte tem seis endereços para testagem e tratamento de HIV/AIDS. A diferença entre o CTR DIP Orestes Diniz e o restante dos equipamentos é a especificidade em infectologia. Para agendar atendimento no CTR, o usuário deve comparecer ao Centro de Saúde de referência onde está cadastrado regularmente. Lá, a equipe do centro encaminha a demanda para o atendimento especializado e, lá, é cadastrada no sistema de marcação. Após o agendamento, o Centro de Saúde comunica o paciente.