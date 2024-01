Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aumentou a fiscalização nas principais áreas de risco geológico da cidade. Em 2023, foram feitas 1.737 vistorias, resultando em 66 remoções temporárias e 7 definitivas.

A estiagem nos meses de novembro e dezembro facilitou o trabalho dos técnicos da prefeitura, que realizaram cerca de 230 obras para conter os riscos das fortes chuvas. Outras 76 intervenções estão planejadas. Ainda não há uma definição para o cenário climatológico da capital nos próximos meses.

Segundo o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), Claudius Vinícius, é importante que a população fique atenta aos sinais de risco geológico, como trincas e rachaduras em paredes, pisos ou no solo e movimentação do terreno.

“No período das chuvas, os nossos esforços se concentram no atendimento à população, com intensificação do número de vistorias. Mas é fundamental que os moradores também colaborem, tendo atitudes que auxiliem na redução e não geração de situações de risco, mantendo um comportamento de autoproteção e prevenção, evitando jogar lixo nas encostas ou nos cursos d’água, utilizando fossas, colocando calha no telhado de casa, não despejando esgoto nos barrancos e ficando atento aos alertas de chuva”, disse.

As vistorias podem ser solicitadas pelos próprios moradores, e são realizadas em campo pelas equipes técnicas que avaliam o grau de risco apresentado e indicam as intervenções necessárias. Se for possível realizar obras que reduzam o risco e assegurem a proteção dos moradores, as famílias são removidas temporariamente até a sua conclusão. Quando o grau de risco é mais alto, a família é removida definitivamente, sendo encaminhada para o Abrigo Municipal Granja de Freitas; ou orientada a acessar o programa Bolsa Moradia ou Auxílio Pecuniário, até o reassentamento.

O morador que vive em áreas de risco geológico pode solicitar uma vistoria por meio da Urbel. Basta ligar para o Disque Vistoria no telefone 3277-6409, de segunda a sexta-feira (8h às 12h e 13h às 17h). Em caso de emergência e fora dos dias e horários comerciais, o morador pode entrar em contato com a Defesa Civil, no 199.