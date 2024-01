As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte desde o último domingo (31) devem continuar nessa quarta-feira (3). Segundo a Defesa Civil da capital, o dia será de céu nublado.

As pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. Também há a expectativa de trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 28°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 70%, à tarde.

O órgão também divulgou números do acumulado de chuvas para as regiões da capital. Somente na Pampulha, nestes dois dias de janeiro, já choveu quase 40% do esperado para todo o mês.

Veja o acumulado de chuvas do mês de janeiro até esta terça-feira (2):

Barreiro: 50,8 (15,4%)

Centro Sul: 45,0 (13,6%)

Leste: 23,2 (7,0%)

Nordeste: 26,2 (7,9%)

Noroeste: 91,6 (27,7%)

Norte: 25,0 (7,6%)

Oeste: 48,0 (14,5%)

Pampulha: 122,4 (37,0%)

Venda Nova: 62,8 (19,0%)

Para evitar problemas maiores com as tempestades, a Defesa Civil dá outras recomendações importantes:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos