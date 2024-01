As fortes chuvas seguem castigando Belo Horizonte no começo deste 2024. Desde o dia 31 de dezembro, moradores da capital precisaram tirar os guarda-chuvas do armário. Somente na região da Pampulha, nestes dois dias de janeiro, já choveu quase 40% do esperado para todo o mês.

O levantamento é feito pela Defesa Civil de BH. Segundo o órgão, a média climatológica da cidade para o mês é de 330,9mm. Outras regiões, como a Noroeste, também estão sofrendo com as pancadas. Nela já choveu 27,7% do esperado para todo o mês.

Veja o acumulado de chuvas do mês de janeiro até esta terça-feira (2):

Barreiro: 50,8 (15,4%)

Centro Sul: 45,0 (13,6%)

Leste: 23,2 (7,0%)

Nordeste: 26,2 (7,9%)

Noroeste: 91,6 (27,7%)

Norte: 25,0 (7,6%)

Oeste: 48,0 (14,5%)

Pampulha: 122,4 (37,0%)

Venda Nova: 62,8 (19,0%)

Hoje, as regiões Venda Nova, Oeste e Centro-Sul tiveram os maiores volumes, com tempestade forte. Na Pampulha, onde a precipitação começou por volta das 17h, assim como nas regionais Barreiro, Leste e Noroeste, a chuva foi considerada moderada, e fraca na Região Nordeste.

A Defesa Civil divulgou que a cidade pode ter mais chuvas, de intensidade moderada a forte, nas próximas horas de terça-feira. O órgão já havia emitido alerta sobre a possibilidade de pancadas (entre 30 a 50 milímetros), com raios e ventania que pode chegar a cerca de 50 quilômetros por hora, previsão válida até 8h desta quarta-feira (3/1).

A Defesa Civil orienta redobrar a atenção ao transitar pela cidade, evitando áreas com risco de inundação, não passar por vias propensas a alagamentos ou nas proximidades de córregos e ribeirões durante a ocorrência da chuva.

Para evitar problemas maiores com as tempestades, a Defesa Civil dá outras recomendações importantes:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

A população da cidade pode ter ciência sobre os riscos com chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, chance de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos recebendo alertas da Defesa Civil através do Canal Público do WhatsApp.