Em meia hora choveu mais do que o previsto para todo o dia em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (31/12). A chuva, além de muita água, também trouxe prejuízos para muitos moradores. De acordo com a Defesa Civil municipal, no Bairro Eldorado o acumulado chegou a 54 mm.

A Vila Marimbondo foi o local mais atingido pelo temporal. Cerca de 50 a 60 famílias foram impactadas pelos estragos. Nas ruas Candeias e Oiticicas, a enchente chegou a 1,50 m de altura e houve a necessidade de aplicação de hidrojato para drenagem das casas. Cerca de 300 pessoas estão desalojadas, elas receberam alimentação, colchões e cobertores. Já na Rua João Gomes, beco 25, duas famílias perderam todos os seus bens.

Na Vila Samag, conforme a administração municipal, quatro famílias foram atingidas. No entanto, o número pode mudar, tendo em vista que equipes da Defesa Civil ainda fazem levantamento na área. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 18h de ontem, foram feitas sete solicitações de socorro na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda no bairro Eldorado, na Rua Candeias, duas equipes dos bombeiros foram mobilizadas para atender pessoas que estavam ilhadas em alguns pontos. As vítimas foram conduzidas a um local seguro, sem ferimentos. Durante o atendimento da ocorrência, parte de uma residência desabou e a única pessoa que estava nessa casa ficou ferida apresentando uma fratura no joelho. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem, consciente e orientada.

No Bairro Novo Progresso, as casas da Rua Castelo Nuevo foram atingidas por uma tromba d’água. Duas famílias perderam móveis, roupas e bens pessoais. A água chegou a 1,5 metro. No mesmo bairro, desta vez na Rua Cruzeiro do Sul, quatro edificações também foram alagadas. Nas duas ocorrências, todos os moradores conseguiram sair dos imóveis em segurança. Durante a tarde, a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) esteve no bairro e conversou com quem ainda estava no local. Ela estava acompanhada de agentes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.