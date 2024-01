Previsão para primeira semana de janeiro de 2024 é de céu nublado com possibilidade de chuvas intensas isoladas em Belo Horizonte

A chuva não vai dar trégua em Belo Horizonte e no restante do estado. Nesta terça-feira (2/1), a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas na capital. O céu deverá ficar parcialmente nublado e a temperatura pode variar de 19ºC a 25ºC.

Como consequência às constantes chuvas, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta vermelho para risco geológico nas regionais da Pampulha e Noroeste. O aviso é válido até esta terça-feira (2/1). Durante o período, a recomendação é que moradores prestem atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Em todo o estado há possibilidade de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte. Isso porque, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do verão.

Além disso, Minas Gerais está em alerta de perigo para chuvas fortes. O aviso do Inmet é emitido quando há possibilidade de pancadas de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h, com risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas..

O alerta é válido até esta terça-feira (2/1) e a recomendação é que as pessoas redobrem a atenção, evitem áreas de inundação, não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Em caso de raios, é indicado que as pessoas não permaneçam em áreas abertas e nem usem equipamentos elétricos. Caso haja rachaduras nas paredes das casas ou surgimentos de fendas, depressões ou minas d’água no terreno avise imediatamente a Defesa Civil municipal.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belo Horizonte

Terça-feira (2/1): Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e

trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

Quarta-feira (3/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.

Quinta-feira (4/1): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais

Terça-feira (2/1): Céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas

no Noroeste, Central Mineira, Norte e Jequitinhonha. Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 15ºC e máxima de 36ºC.

Quarta-feira (3/1): Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 15ºC e máxima de 36ºC.