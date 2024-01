Cinco pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais durante o feriado de Ano Novo. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No período da operação de Ano Novo, a PRF atuou em 131 acidentes. 215 pessoas ficaram feridas. Mesmo assim, o número de mortes no feriado de Ano Novo teve uma queda superior a 50%, se comparado com a Operação Rodovia Natal de 2023, quando foram registradas 11 mortes.

Em Minas, os flagrantes de excesso de velocidade, de ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança mais uma vez foram os destaques negativos.

4.043 veículos foram flagrados transitando com excesso de velocidade e 661 motoristas foram autuados por ultrapassagem proibida.

Durante as fiscalizações, 520 motoristas foram flagrados dirigindo sem usar o cinto de segurança. Os policiais também lavraram 261 autuações por passageiros sem cinto de segurança e 67 autuações pelo transporte de crianças em desacordo com a legislação vigente.

A PRF realizou mais de 3 mil testes de alcoolemia e autuou 56 motoristas por embriaguez, sendo que dois foram presos.

Mais de 11 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 6.900 pessoas foram abordadas em ações da PRF nas rodovias federais de Minas Gerais.

As atividades de educação para o trânsito foram intensificadas, sendo alcançadas mais de 1.100 pessoas com palestras, orientações e o uso de vídeos informativos.