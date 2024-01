A partir de hoje, terça-feira (2/1), as viagens com destino ao Rio de Janeiro, saindo do aeroporto de Confins, terão destino ao aeroporto do Galeão. A mudança acontece devido às operações do aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, que a partir deste mês, serão limitadas para voos de aeroportos de operação doméstica.

O anúncio tinha sido feito por Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, em agosto. O planejamento dos voos regulares no aeroporto Santos Dumont, a partir de hoje deve levar em conta um raio de 400km e se limitarem a passagens regulares domésticas. As limitações devem ser obedecidas até o encerramento das obras da infraestrutura do terminal.



Segundo a Infraero, serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara.

Como as ligações de Confins não são apenas para viagens regulares domésticas, mas também para internacionais, os voos para o RJ devem ser encaminhados para o Galeão, que fica na Ilha do Governador.