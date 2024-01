Uma menina de 12 anos foi agredida pelo ex-marido de sua mãe, que invadiu a casa em que elas moram em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. A criança tentava defender a mãe, que apanhava com uma barra de ferro. O homem ainda é procurado.



Segundo a Polícia Militar, o agressor, após entrar na casa no Bairro Alto da Serra sem consentimento da ex-esposa, passou a bater na mulher. Foi nesse momento que a filha tentou defender a mãe com um martelo, partindo para cima do invasor.Contudo, ele desarmou a menina e também a agrediu. Em seguida, o criminoso fugiu. A mãe teve traumatismo craniano e precisou de atendimento médico. A menina teve várias lesões.Ainda de acordo com o levantamento da PM, o antigo casal viveu um relacionamento conturbado, com momentos de violência, e por isso terminaram. No entanto, a mulher nunca o denunciou formalmente.