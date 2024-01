Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de tentar subornar dois policiais civis que o reprovaram em exame para obter a Carteira Nacional de Habilitação. A tentativa aconteceu logo após o teste.



Os policiais, que são examinadores do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, ainda estavam na praça da Estação Ferroviária, no Bairro Custódio Pereira, local onde são conduzidos os exames de rua.

Após receber o resultado de sua reprovação, o candidato, de 25 anos, ofereceu R$ 500 para cada um dos examinadores para ser aprovado. Os policiais recusaram a oferta e fizeram a prisão em flagrante do homem.Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão, onde foi autuado em flagrante por corrupção ativa, cuja pena varia de dois a 12 anos de reclusão e multa.Com o flagrante ratificado, o candidato reprovado foi levado para o presídio Uberlândia I, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.