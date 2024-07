Versátil, o milho é item importante e comum da alimentação brasileira, seja na versão cozida ou por meio da farinha, usada para preparos como cuscuz, angu, pirão e muitas outras delícias. Historiadores apontam que seu cultivo existe há pelo menos cinco mil anos. A hipótese mais aceita é de que o milho tem como seu grão ancestral o téosinto, que após cruzamento natural resultou no milho crioulo, que ainda resiste em comunidades que preservam as técnicas de cultivo dos povos tradicionais. No menu de restaurantes de Belo Horizonte é possível encontrar o milho nas suas mais diferentes formas.

Abaixo separamos alguns pratos que valem o destaque e que, certamente, vai aguçar sua curiosidade e a vontade de prová-los.

Novidade do menu de inverno do bistrô A Casa da Agnes, o prato "Da Cá" tem assinatura da chef Camilla Farkasvolgyi e tem a polenta como base para gorgonzola, ovo perfeito e relish de maçãs.

Na Casa da Agnes, a chef Camilla Farkasvolgyi criou o prato "Da Cá" , que tem a polenta como base Renata Alves/Divulgação

Já a Broa de Fubá é uma unanimidade da padaria Bonomi e é um dos itens mais vendidos o ano todo. Leva farinha de trigo, fubá, polvilho azedo, açúcar, ovos, leite e erva doce. Perfeita para acompanhar um café.

Broa de Fubá é uma unanimidade da padaria Bonomi Lucas Pederneiras/Diuvlgação

Já no Café Magrí Parque do Palácio, a pamonha salgada com queijo e bacon faz parte do kit Miró para o brunch, que acompanha ainda bolo de especiarias e uma bebida.

Frango preparado com a técnica pinga e frita com cerveja

No prato “Um ensaio para Frieiro”, a Cozinha Santo Antônio celebra a gastronomia mineira e o autor de “Feijão, angu e couve”. “O livro “Feijão, angu e couve” não sai de perto de mim e vem dele a inspiração do prato.

Um franguinho preparado com a técnica pinga e frita com cerveja. Para acompanhar, angu de milho criolo, renda de feijão, papel de quiabo e outras mineirices” conta a chef Ju Duarte.

A chef Ju Duarte faz o angu com o fubá do Projeto Crioulo, que vem fazendo um ótimo trabalho no resgate de sementes crioulas, do milho em especial.



Projeto Crioulo

No Café Magrí Parque do Palácio, a pamonha salgada com queijo e bacon faz parte do kit Miró para o brunch Cadu Passos/Diuvlgação

Para fortalecer o trabalho de conscientização sobre a produção orgânica, há cinco anos, Lucas Sousa, responsável pelo Projeto Vista Alegre, passou a se dedicar a ampliar o cultivo da biodiversidade na horta por meio de legumes, hortaliças e do resgate e multiplicação de sementes crioulas, especialmente as de milho.

Sementes crioulas são vitais para a produção orgânica. Elas são diferentes das comerciais porque não sofreram qualquer tratamento químico (com fungicidas, por exemplo), ou modificação genética em laboratório (como as híbridas ou as transgênicas). Tem estrutura molecular única, resultado de anos de adaptação ao solo e clima locais, o que reforça nossa opção de ser agente ativo de mudanças.

As primeiras sementes chegaram às mãos de Lucas e Marcone (agricultor familiar e parceiro no Projeto Vista Alegre) através de pequenos produtores vizinhos da fazenda. Eles tiveram acesso a duas variedades de sementes de milho: uma vermelha, com grãos grandes e bom potencial para fubá, e outra de milho preto de pipoca, de grãos miúdos.

Em abril de 2019, a colheita foi boa dos 6 quilos semeados, colheram 800 quilos de grãos, entre vermelho e preto. No mesmo mês, a parceria com a Anna Guasti foi iniciada. Anna já era cliente e amiga desde 2010, sendo que a biodiversidade e a gastronomia já faziam parte da sua vida. Com a chegada da Casa Guasti se formou o tripé do Projeto Crioulo: agricultura, comunicação e comércio.

O trabalho do Projeto Crioulo tem um longo caminho pela frente. Mais do que ampliar a oferta de produtos orgânicos da fazenda, a ideia da ação é ampliar e fortalecer a rede de pequenos produtores locais vizinhos da fazenda. O milho foi o primeiro de muitas outras culturas que, além de gerar renda, poderão preservar a biodiversidade e ampliar a diversidade de alimentos.

Serviço

A Casa da Agnes



Endereço: Rua Paulo Afonso, 833 - Santo Antônio

Contato: (31) 98738-7066

Mais informações: https://www.instagram.com/acasadaagnes





Bonomi

Endereço: Av. Afonso Pena, 2600 - Funcionários



Contato: https://www.instagram.com/padariacasabonomi

Café Magri Parque do Palácio



Endereço: Portaria 2 - Professor Djalma Guimarães, 161 - Mangabeiras

Contato: @cafemagri

Cozinha Santo Antônio



Endereço: Rua São Domingos do Prata, 453 – Santo Antônio



Contato Whatsapp: (31) 9-8218-6427

Mais informações: https://www.instagram.com/cozinha_santoantonio