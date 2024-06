Fondue de Queijo do Restaurante Paladino: creme de queijo acompanhado de mini ciabatta, focaccia, pão de queijo, linguiça da casa, goiabada cascão e legumes variados

Já está aberta a temporada de fondue em Belo Horizonte. Várias casas incluíram no cardápio a delícia que faz a festa do paladar e ainda aquece e acolhe seus degustadores. Você prefere doce ou salgado? Há para todos os gostos. Basta escolher a receita preferida e aproveitar.

Paladino

O restaurante Paladino, na Pampulha, é uma das escolhas preferidas dos belo-horizontinos. Casa tradicional, comandada pela família Haddad, que tem como chef Marcelo, que tem como propósito o resgate da cozinha brasileira tradicional. Mas no inverno, o fondue é o queridinho do cardápio, e bem esperado.

Além dos fondues a la carte, o cliente tem a opção do "Fondue Completo", que contempla as três opções da casa: queijo, carne e doce. A opção completa serve duas pessoas e custa R$ 288.

No fondue de queijo preparado pelo chef Marcelo, o creme de queijo é acompanhado de mini ciabatta, focaccia, pão de queijo, linguiça da casa, goiabada cascão e legumes variados.

Já o de carne é montado com bombom de alcatra, contrafilé e copa lombo, acompanhados de molho de tomate defumado, mostarda Dijon com mel, maracujá com pimenta, geleia de pimenta biquinho e barbecue de goiabada.

E, para quem é do doce, no Paladino tem a opção de chocolate ou de doce de leite, acompanhado de frutas variadas, churros, marshmallow e brownie com nozes.

Os fondues do Paladino são servidos às sextas-feiras e sábados, das 19h às 0h. Não perde tempo, vale experimentar, o Paladino serve fondue há 20 anos.

Aliás, Marcelo destaca que o inverno do Paladino sempre é movimentado, seja com novidades da estação no cardápio e projetos especiais para a clientes, adulto e crianças.

"Temos cardápio para a temporada de inverno, além dos fondues e caldos, há pratos e tira-gostos da casa, carta de cachaça, vinho e cerveja e outros projetos até agosto, bem diversificado. É só chegar e aproveitar. Temos o 'Encontro no fogão a lenha', às quintas-feiras; e a 'Trilha Noturna' para a criançada, às sextas, com a equipe da turma da aventura".

Endereço: Avenida Gildo Macedo Lacerda,300, Braúnas

Contato: https://www.instagram.com/restaurante_paladino/

Bebedouro



O Bebedouro quer proporcionar uma experiência e tanto para seus clientes. No cardápio do invenro, destaque para o fondue de chocolate com frutas vermelhas Hector Duarte/Divulgação

Na Pampulha, região conhecida por ser mais fria na capital, ainda mais em torno da Lagoa, o Bebedouro, com vista panorâmica para a famosa Igrejinha da Pampulha e para a roda gigante do Parque Guanabara, se preparou para proporcionar uma experiência única nos dias de frio. Uma programação especial para os meses de junho e julho.

Dois fondues se destacam no cardápio: o de filé-mignon ou camarão (R$ 95) servidos com pão italiano e o fondue de chocolate com frutas (R$ 39) e marshmallows tostados na fogueira (R$ 10).





A casa também oferece uma seleção das bebidas ideais para se aquecer, como quentão de vinho, chocolate quente e choconhaque.

Vale registrar, como lembra Diogo Manfredini, o proprietário, que, na programação das baixas temperaturas, o público vai encontrar no ambiente lareiras, pelegos e mantinhas que aquecem.

Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 1.835, São Luiz

Instagram: https://www.instagram.com/bebedourobarefogo/

Bendito Deck Bar

O Bendito Deck Bar tem no seu "Festival de Inverno com Fondue" uma sequência de dar água na boca. A casa é tão disputada nesta época do ano que somente atende os pedidos de fondue com reserva obrigatória.

No cardápio, uma grande variedade. Você pode escolher entre os fondues avulsos e a sequência nobre para, no mínimo, duas pessoas.

No avulso, tem fondue de queijo suíço servido com queijo gruyère, emmental e finalizado com vinho branco e Kirsch. Acompanha: pão italiano, batatinha, tomate grape, goiabada cascão, linguicinha e brócolis.

O fondue de carne magra, com um toque mineiro, é servido na pedra sabão, dispensando o óleo e a fumaça. São 200g de cada carne. sendo 600g no total: filé-mignon bovino, filé suíno e filé de frango. Acompanha vários molhos da casa. Já no de carne premium, servido da mesma maneira e com a mesma quantidade, os cortes são ancho black angus, chorizo black angus e filé-mignon bovino. Também acompanham os molhos da casa.

Tem ainda o fondue de carne super premium. Também servido na pedra sabão, sem fritura e sem fumaça, com 600g de carne, sendo 200g de cada: ancho black angus, chorizo black angus e picanha argentina. Os molhos da casa estão incluídos.



Entre os doces, destaque para o chocolate callebaut ruby, um fondue com chocolate premium que mistura grãos de cacau de três países: Costa do Marfim, Gana e Equador. Assim, cria-se um chocolate rosa com suas intensas notas frutadas, frescas e azedas. Não contém corantes ou aromas de

frutas. Acompanha várias frutas da estação, biscoito wafer, rolled wafer recheado e brownie.



Os preços dos fondues salgados variam de R$ 119 a R$ 189. Já os doces custam de R$ 104 a R$ 135. E a sequência custa R$ 144 por pessoa. Descubra o cardápio completo na bio da Instaram da casa.

Endereço: Avenida José Luiz da Cunha, 120, Alvorada, Contagem

Reserva: (31) 98410-2363



Mais informações: https://www.instagram.com/benditodeckbar/

Amadís



As unidade do Amadís na Pampulha e no Anchieta também já servem o tão esperado fondue. O de queijo acompanha filé-mignon, filé de frango empanado, batata ondulada, coxinha de frango com catupiry, pão ciabatta e vegetais.

Já o fondue de doce, com chocolate ou leite ninho com Nutella, tem como opções morango, tangerina, uva, maçã verde, churros de doce de leite e farofinha de biscoito.

No Amadís, o fondue de queijo sai por R$ 130 e o doce por R$ 80. E o combo, um de queijo e um doce, custa R$ 198. Serve duas pessoas.

Endereços: Rua Vitório Marçola, 160, Anchieta e Avenida Fleming, 480, Pampulha

Contato: https://www.instagram.com/amadisbar/

A história do fondue

O fondue (palavra feminina que significa fundido ou derretido) foi criada na Suíça em meio à Segunda Guerra Mundial. Por causa das batalhas e do inverno rigoroso, os camponeses que moravam nas regiões montanhosas não tinham como buscar mantimentos nas cidades. Para não morrerem de fome, eles aproveitavam os restos de queijo, já que eram produtores de leite e fabricavam muito queijo.

Com o principal ingrediente à mão e em fartura, acabaram inventando uma comida quente, simples, saborosa e nutritiva para aguentar o frio. A mistura ficava no fogo até derreter. Os camponeses, então, mergulhavam pedaços de pão no creme, enquanto borbulhava.





A parte doce, surgiu um bom tempo depois, somente no final da década de 1950, quando o chef Conrad Egli, do restaurante Chalet Suísse, em Nova York, começou a servir a fondue como sobremesa, trocando o queijo pelo chocolate.

No Bebedouro, tem fondue de camarão servido com pão italiano Hector Duarte/Divulgação

Como servir o fondue?

O fondue é um prato sofisticado e tem algumas regras ao ser consumido. Primeiro, ingredientes de qualidade. Depois, execução correta do prato. O uso de todos os aparelhos, que contam com garfinhos de cabo mais longo para que consiga mergulhar os alimentos dentro da panela. E lembre-se de sempre de nunca levar esse garfinho à boca e depois para a panela novamente.

Na hora de comer, para não se sujar, aplique o truque da “enroladinha” quando tirar o acompanhamento da panela. Espete bem com o garfinho e, então, antes de levá-lo ao prato, faça um pequeno movimento circular.