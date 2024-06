O All Mar está lançando o Festival de Caldos com vários sabores, clássicos e especiais, basta escolher o que combina com seu paladar e experimentar

As temperaturas despencaram, o inverno chega nesta quinta-feira (20/06) e, naturalmente, surge a necessidade de comer alimentos mais quentinhos e acolhedores, não é? E nada tem mais a cara do frio do que os caldos, um programa gastronômico clássico. Difícil deixar escapar a oportunidade de experimentar uma receita saborosa, seja a escolha tradicional ou uma abordagem nova de chefs que gostam de criar e experimentar combinações inovadoras de ingredientes. Em BH, já está a todo vapor o consumo de vários tipos de caldo em restaurantes, bares, botecos...





Maestro Bar e Butequim



O caldo é um preparo presente em várias culturas. No Brasil, ganha espaço, principalmente, no inverno, ou em dias de queda de temperatura. São receitas que variam de acordo com a região, o que reflete a diversidade cultural e gastronômica do país. O Maestro Bar e Butequim também tem seu Festival de Caldos. A novidade é que será em formato rodízio, com seis sabores, de terça-feira a sábado, pelo valor de R$ 39,90.

No Maestro Bar e Butequim, rodízio de caldos. Destaque para o de abóbora com camarão Victor Hugo Rocha/Divulgação



Os caldos começam a ser servidos a partir das 18h. E os sabores são: feijão, canjiquinha com costelinha, mandioca com carne, abóbora com camarão, dobradinha com feijão branco e, claro, a canjica doce junina não ia ficar de fora. No rodízio, os clientes podem se servir à vontade.

Assim, o Maestro Bar e Butequim tem opções para paladares refinados, tradicionais e clássicos com a garantia do sabor em todos eles. O chef da casa, Sérgio Brito, explica que "o caldo de abóbora com camarão é considerado 'gourmet' pelo próprio camarão, que é um ingrediente mais nobre. No seu preparo, também utilizamos alguns produtos para reforçar o sabor e textura, como creme de leite e requeijão".

Já o de canjiquinha leva a costelinha, que é o toque mineiro: "Nosso diferencial é a escolha de um produto de qualidade que entrega um resultado de excelência, não sendo pesado nem gorduroso", enfatiza o chef.

No caso da dobradinha com feijão-branco, Sérgio Brito revela que o destaque fica no cuidado do preparo, executado com muita técnica, já que exige alguns cuidados na preparação da dobradinha e no feijão para que alcance a textura correta e resulte em um prato saboroso.

"Então, baseado na nossa culinária e cultura, temos o hábito de consumir esse tipo de caldo nas estações frias. Aqui no Maestro trouxemos as opções preparadas de uma forma tradicional, com ingredientes selecionados e expertise no preparo", garante o chef.

Endereço: Rua Araguari, 1.750, Santo Agostinho



Reservas: (31) 99076-0797



Instagram: https://www.instagram.com/maestrobh_/

Bar Pompéu



Se você é daqueles que não escolhe dia para tomar um caldo, bastar ter vontade, no Bar Pompéu não tem erro. Há rodízio todos os dias, nas duas unidades da casa, no Itapoã e no Planalto, a R$ 43,90 por pessoa. E você pode comer à vontade a partir das 19h até meia–noite.

No cardápio, caldos de: mandioca, feijão, dobradinha, abóbora cremosa com frango, canjiquinha e canjica doce. Para complementar, torresminho, cheiro verde e o tradicional pãozinho da casa.





Endereços: Pompéu I - Rua São Miguel, 779, Itapoã; Pompéu II - Avenida General Olímpio Mourão Filho, 1620, Planalto



Contato Itapoã: (31) 3665-3506

Contato Planalto: (31) 3665-3506

Mais informações: https://www.instagram.com/barpompeu/

All Mar

O Festival de Caldos do All Mar será realizado todas as sextas e sábados dos meses de junho e julho Sarah do Vale/Divulgação

Quem entrou na onda foi o All Mar, que acabou de lançar o seu Festival de Caldos, que vai ocorrer de terça a sábado. O cardápio apresenta tanto caldos clássicos, como feijão (R$ 25,90), mandioca (R$ 26,90) e canjiquinha (R$ 29,90), quanto caldos especiais, que seguem a proposta do restaurante, como caldo de siri (R$ 39,90) e caldo de marisco (R$ 59,90).

Para uma experiência perfeita, a casa vai oferecer as melhores bebidas para harmonizar com os caldos, proporcionando uma combinação perfeita de sabores.

Endereço: Avenida Dom Orione, 116, São Luiz

Contato: https://www.instagram.com/oallmarbrasil/

Porks Castelo



Outra opção é o Porks Castelo. Para celebrar a edição especial de inverno da Arquibancada do Rock, no próximo domingo (23/06), eles lançaram um cardápio especial com caldos de feijão e mandioca, além de chocolate quente e choconhaque. Os caldos custam R$ 18.

Aliás, o Circuito do Rock vai bombar neste friozinho em BH. O Arquibancada do Rock, no Porks Castelo, o Esquina do Rock, no Porks Savassi, e o Praça do Rock, no Porks Praça Tiradentes, compõem o circuito. O evento ocorrerá todo mês em cada unidade, em um domingo, trazendo shows de bandas de rock e tributos. Não será cobrada entrada nem 10%. E o couvert artístico é opcional.

Endereço: Rua Castelo de Alenquer, 50, Bairro Castelo, BH-MG

Contato: https://www.instagram.com/porkscastelo/

As diferenças entre caldo, sopa e consommé

Como gastronomia também é cultura, aprenda a diferença entre caldo, consommé e sopa, pratos típicos e clássicos na época do frio. Mas saiba que há versões para o verão.

Caldo: é uma água temperada, geralmente utilizada como base para outros pratos, como risotos, sopas, ensopados ou ainda pode ser consumido em canecas, como um líquido quente saboroso que aquece nas temperaturas mais baixas.



Consommé: é um caldo baseado num concentrado de carnes ou pescado. Geralmente, é servido quente no início da refeição, mas também pode ser frio, com uma textura mais gelatinosa devido à coagulação das proteínas presentes no caldo.