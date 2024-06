"Buscamos uma conexão maior com os clientes e investimos nisso", destaca Pedro Henrique Pereira

Com o desejo de empreender de forma mais econômica, Pedro Henrique Pereira, técnico em edificação, deixou a sociedade em uma empresa de planejamento de obras e se uniu ao amigo Lincoln Mendes, que se formava em engenharia, para abrir o Clandestino, em 2015. “Por isso, a ideia do food truck no lugar de um ponto físico. E também com o intuito de compartilhar nossa paixão pela boa comida e pela vida, oferecendo preços justos e alcançando diferentes partes da cidade”, lembra Pedro.



Assim, nasceu o Clandestino, montado em uma das Kombis mais disputadas de BH, chamada carinhosamente de “Kombosa”. “Desde o início, operamos nas mesmas praças da cidade, criando uma conexão forte e contínua com a comunidade local”, destaca Pedro.



Desde o início, a proposta foi servir hambúrguer artesanal. Pedro e Lincoln confessam que estavam “fortemente influenciados” pelas hamburguerias que estavam em alta em São Paulo em 2014 e 2015: “Queríamos trazer essa tendência para Belo Horizonte, oferecendo uma experiência gastronômica única e acessível.”

Pedro enfatiza que a identidade do Clandestino é marcada pelo amor à loucura urbana e pela vontade de explorar o espaço e o tempo por meio da comida. Ele e Lincoln acreditam que podem proporcionar uma experiência de comer com as mãos “vivenciando o prazer de estar ao ar livre compartilhando o mesmo chão que a nossa cidade”.



O sonho tem caminhado bem. O hambúrguer mais pedido, Tarantino, é servido no pão australiano com cheddar, bacon artesanal, maionese de alho defumado e cebola caramelizada no uísque. Aliás, o cardápio tem nomes estrelares, de grandes feitos, como Malala, Bowie, Malcolm, Luther, Corleone...



A Kombosa serve hambúrgueres de terça a sábado em sua loja física, no Prado, que funciona apenas para delivery e retirada, e também se desloca para as praças do Gutierrez, Cidade Nova e Castelo: “Esporadicamente, fazemos eventos fechados.”

Para Pedro, a oscilação no mercado de food truck não chega a ser uma grande preocupação, faz parte da maioria dos negócios e serviços: “Nosso foco sempre foi vivenciar a cidade e fazer parte da comunidade onde estacionamos. No início, participamos de alguns eventos, mas vimos que não é nosso propósito como empresa. Buscamos uma conexão maior com os clientes e investimos nisso.”

