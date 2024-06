A culinária brasileira é rica em sabores, aromas e tradições. E, ainda assim, tem espaço para se apropriar de pratos estrangeiros e modificá-los para melhor ou pior, como é caso do ketchup na pizza e do strogonoff. No entanto, nem todos concordam com modificações ou ‘regras’ gastronômicas - considerando-os como os piores crimes culinários.





É com essa dúvida de saber a opinião dos brasileiros sobre a forma “correta” de comer pratos tradicionais, que a plataforma Brasil Aposta entrevistou, por meio de questionário online, 2.386 cidadãos brasileiros de diferentes cidades do país. A pesquisa foi realizada entre 12 a 23 de maio deste ano.





O resultado elencou os 10 piores crimes culinários que vão desde a feijoada até a moqueca. Os candidatos eram amplos e diversos para dar conta da diversidade cultural do país e dos paladares. Veja o ranking e suas respectivas porcentagens de votos:





1. Comer macarrão com arroz e feijão





Com 9,43%, os queridinhos dos brasileiros estão no topo da lista, mas contendo uma diferença: combinar arroz, feijão e macarrão. A prática é comum em algumas regiões do Brasil, especialmente entre as famílias com orçamento limitado. Essa combinação, embora popular, é considerada um crime gastronômico por diversos motivos. O excesso de carboidratos torna o prato pesado e indigesto, além de mascarar os sabores individuais de cada ingrediente.





2. Fazer feijoada com feijões brancos





A feijoada, um dos pratos mais icônicos da culinária brasileira, é tradicionalmente preparada com feijões pretos. Utilizar feijões brancos na receita ficou com 8,19%, já que altera significativamente o sabor e a textura do prato, descaracterizando a feijoada original.

Nutritiva, a feijoada é uma comida pesada, boa para ser consumida esporadicamente Reprodução do site nutrisaborcongelados.com.br/produto/feijoada-arroz-couve-farofa

3. Pôr os feijão embaixo do arroz





A disposição dos feijões e do arroz no prato é um tema que gera debates acalorados entre os brasileiros. Servir os feijões embaixo do arroz é considerado um crime gastronômico por alguns, ficando com 8,19%, pois dificulta a apreciação individual de cada ingrediente.





4. Pôr pimenta na moqueca





A moqueca, um prato típico da Bahia, é conhecida por seus sabores delicados e frescos. Adicionar pimenta à receita, crime com 6,25% dos votos, altera significativamente o perfil gustativo da moqueca, mascarando os sabores sutis do peixe e do leite de coco.

A moqueca é um prato típico da Bahia YouTube/Torrada Torrada

5. Acarajé sem vatapá





O acarajé, um bolinho de feijão preto frito típico da Bahia, é tradicionalmente servido com vatapá, um creme feito com pão, leite de coco, azeite de dendê e camarões secos. Servir o acarajé sem vatapá é considerado um crime gastronômico, com 5,62%, por privar o prato de um elemento fundamental que completa seus sabores e texturas.





6. Leite no risotto





O risotto, um prato italiano feito com arroz arbóreo, caldo e queijo, é apreciado por sua textura cremosa e sabor intenso. Adicionar leite à receita do risotto é considerado um crime gastronômico por 5,31%, pois altera a textura do prato e dilui o sabor do queijo.

O risoto pode ser acompanhado por frutos do mar La Mesa/Divulgação

7. Fazer moqueca com carne

A moqueca, um prato de origem indígena, é tradicionalmente preparada com peixe. Para 4,72% das pessoas, substituir o peixe por carne na receita altera significativamente o sabor e a textura da moqueca, descaracterizando o prato original.





8. Açaí com pão de queijo





A combinação de açaí, um fruto amazônico rico em nutrientes, com pão de queijo, um pãozinho salgado feito com polvilho e queijo, é considerada um crime gastronômico por 4,18% dos votantes. A mistura de sabores doces e salgados não agrada a todos os paladares, além de ser nutricionalmente desequilibrada.





9. Tirar a gordura da picanha





A picanha, um corte nobre da carne bovina, é apreciada por sua suculência e sabor marcante. Para 3,89%, remover a gordura da picanha antes de grelhá-la priva a carne de sua principal característica, tornando-a seca e sem sabor.

Leia também: Dia da gastronomia mineira: petiscos inspirados em pratos regionais

10. Comer coxinha sem catupiry





E por último: a coxinha, um salgadinho frito recheado com frango desfiado, é um dos petiscos mais populares do Brasil. Servir a coxinha sem catupiry, um creme de queijo feito com leite, queijo e requeijão, é considerado um crime gastronômico por 3,21%. O catupiry complementa o sabor do frango e torna a coxinha ainda mais cremosa e deliciosa.





A coxinha é um dos petiscos mais populares do Brasil Freepik/Divulgação





É importante dizer que a gastronomia é um elemento cultural dinâmico que se modifica com o tempo. No entanto, essa evolução deve se basear no respeito pelas tradições culinárias e na busca por novas experiências gastronômicas que preservem a identidade cultural de um povo.





As receitas tradicionais são transmitidas de geração em geração, educando-as sobre a importância de respeitar os ingredientes e as técnicas culinárias próprias. Compreender as razões pelas quais estas práticas são consideradas crimes gastronômicos promove uma maior valorização da riqueza e diversidade da culinária brasileira.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.