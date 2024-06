Suspiro da terra fértil, o queijo desperta os sentidos em uma dança ancestral. Cada mordida revela a harmonia perfeita entre a natureza generosa e a sabedoria dos artesãos, cuja técnica aprimorada ao longo de gerações carrega a essência deste canto de Minas .Envolvido em sua crosta dourada, o manjar dos deuses mineiros guarda em seu interior um tesouro ímpar - o encontro sublime entre o leite fresco das pastagens e os segredos guardados no coração da serra. É nesta união que nasce a magia, onde o tempo parece se deter, permitindo que cada pedaço se transforme em pura delícia.





Cada queijo do Serro é uma sinfonia de sabores, uma composição única que evoca a singeleza das veredas, a força das montanhas e a benevolência de uma terra abençoada. É neste manjar que se concentra a essência de Minas, seu povo e sua história, convidando o paladar a uma jornada pelos caminhos da tradição e da autenticidade.





O Festival Fartura Dona Lucinha chega à sua terceira edição na cidade de Serro (MG), destacando a tradição gastronômica mineira. Nos dias 8 e 9 de junho, o evento celebra o ingrediente que carrega o nome da cidade: o Queijo do Serro, que recebeu recentemente o Selo de Indicação Geográfica, um avanço para a preservação deste patrimônio. Seguindo a tradição, o evento tem acesso gratuito e programação gastronômica regada a muita música. O evento tem patrocínio da Prefeitura de Serro.

Dona Lucinha



Em homenagem à Dona Lucinha, natural de Serro e uma das grandes cozinheiras e empreendedoras mineiras, o evento teve sua primeira edição em 2022 Túlio Madureira/divulgação

Em homenagem à Dona Lucinha, natural de Serro e uma das grandes cozinheiras e empreendedoras mineiras, o evento teve sua primeira edição em 2022. De Juiz de Fora (MG), Mônica Rangel é a madrinha da atual. A chef comanda o restaurante Gosto com Gosto desde 1994, em Visconde de Mauá (RJ), e é reconhecida pelo respeito à terra, por perpetuar técnicas ancestrais e práticas sustentáveis. Outro nome confirmado é o especialista em queijos Eduardo Girão, que vai compartilhar seus conhecimentos sobre o singular produto mineiro.





“Com esse tema, nada mais coerente do que trazer, como madrinha, alguém que se dedica a preservar as tradições mineiras há mais de 30 anos, sem deixar de olhar para frente, e um grande especialista para contar a história e mostrar a preciosidade do Queijo do Serro, o primeiro a ser reconhecido como um Queijo Minas Artesanal”, comenta Carolina Daher, curadora do festival.





Eduardo Girão integra a programação do Espaço do Conhecimento, promovendo uma aula teórica e uma degustação comentada. O especialista explora as singularidades do ingrediente, com modo de fazer preservado desde o período colonial. “Mesmo sendo feito com a mesma técnica, com os mesmos ingredientes, ele se comporta diferente em cada propriedade. O pingo é muito importante nesse processo, ele carrega o DNA de cada fazenda”, continua Daher.





Seguindo com o objetivo de celebrar o ícone da região, Dona Lucinha, o festival conta com Márcia e Elzinha Nunes, filhas da cozinheira, representando as tradições da família. Além disso, estão confirmados outros chefs locais importantes, como Jéssica Santos, Dona Mariinha e Marcelo Aparecido, além de Igor Anaxágoras, Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, de Belo Horizonte (MG).





Os apaixonados por queijo poderão aproveitar pratos que exploram as diferentes potencialidades do ingrediente. Do doce ao salgado, chefs trazem versões autênticas de pratos como Romeu e Julieta, tropeiro, pastel de angu e pão com linguiça.

PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA

No Espaço Restaurantes, chefs da região servem pratos especiais ao longo do dia, apresentando as delícias da culinária local. São eles:

Márcia Nunes, natural de Serro (MG), filha mais velha de Dona Lucinda, há mais de 25 anos à frente do icônico restaurante da família;

Cristiano Seabra, do Sr. Pork Embutidos e Defumados, de Conceição do Mato Dentro (MG);

Jéssica Santos, do restaurante Sabor de Casa, dona do prato favorito do público na última edição;

Dona Mariinha, à comando do estabelecimento Dona Mariinha e Seu Pedro (Serro, MG);





Para quem gosta de acompanhar as receitas em tempo real, as Cozinhas ao Vivo terão uma programação especial com chefs preparando seus pratos na hora. Já confirmados estão:

Igor Anaxágoras, do restaurante El Mai de Belo Horizonte (MG)

Elzinha Nunes, filha de Dona Lucinha, que continua a perpetuar receitas tradicionais da família

Marcelo Aparecido, do famosa hamburgueria Chapas Burger, de Serro (MG)

Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, do Matula Cozinha, que apresentam um prato em conjunto e outro individualmente





No Espaço do Conhecimento, os chefs e o especialista Eduardo Girão exploram os diferenciais do Queijo do Serro, apresentando a versatilidade do ingrediente:

Monica Rangel, madrinha da edição, prepara um tropeiro vegetariano com Queijo do Serro grelhado;

Elzinha Nunes traz rocambole de tropeiro com Queijo do Serro;

Eduardo Girão, apresenta aula teórica e degustação comentada sobre o produto;

Igor Anaxágoras realiza três versões da clássica sobremesa Romeu e Julieta.





O Queijo do Serro também é destaque na Mercearia Fartura, feira de produtores com produtos da região. Além da diversidade de opções do produto, será possível encontrar quitandas, sucos, tábuas, facas e artefatos em madeira. A programação artística complementa o Festival, com música e artes cênicas a serem divulgadas em breve.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Igreja Santa Rita é uma das preciosidades barrocas na Rota Turística do Queijo na Região do Serro Jair Amaral/EM

Durante os dois dias de evento, a programação conta com shows, intervenções artísticas e atrações para as crianças. Os grupos e artistas confirmados são: Tocaia, Trio Gandaeiêra, Candeeiro - Felipe Pinheiro e Fernanda Sginorini, Pereira da Viola, Thamiris Cunha e Bia Nascimento, Everton e Giovana, Dinda e Ana e Circo Verde.





Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.





FESTIVAL FARTURA DONA LUCINHA - SERRO

Data: 8 e 9 de junho de 2024

Horário: Sábado, de 12h às 22h

Domingo, 11h às 20h

Local: Praça João Pinheiro - Serro (MG)





Mais informações: Festival Fartura Brasil

Instagram: @farturabrasil