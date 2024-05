Olha só, quando um convidado chega na casa de um mineiro, pode ter certeza que ele vai ser bem recebido! A cozinha é o coração da família, é lá que ele recebe as visitas com muito carinho e fartura. Assim que a pessoa entra, já sente aquele cheirinho gostoso vindo da panela. Pode ser um feijão tropeiro, uma broa quentinha ou qualquer outro prato típico de Minas. Como dizem os mineiros: "A gente gosta de servir com generosidade, para que o convidado fique bem satisfeito. Aqui em casa, a mesa fica cheia de coisas gostosas, tudo feito com muito amor e carinho. Pode escolher o que quiser, que a gente garante que vai ficar uma delícia"! Mais do que a comida, o que o mineiro mais gosta é de conversar, trocar histórias e fazer aquela boa companhia. É nesse momento de refeição compartilhada que o povo das gerais fortalece os laços de amizade e família. Afinal, a cozinha mineira é feita de tradição, acolhimento e sabor!

Reserve o agasalho e se prepare, Conceição do Mato Dentro promove um dos melhores festivais gastronômicos neste fim de semana Jackson Romanelli/Fartura

Após iniciar o ano de 2024 em Portugal, a plataforma Fartura retorna a Minas Gerais para a 5ª edição do Festival Fartura Gastronomia Conceição do Mato Dentro, com o tema "Comida de Família". O evento acontecerá entre esta sexta-feira (24/5) e domingo e contará com a presença de chefs renomados, como Luana Sabino (SP), Juliana Duarte (MG), Bruna Rezende (MG) e Lucas Corazza (SP), que participarão de aulas e cozinhas ao vivo. Além disso, haverá estandes oferecendo pratos deliciosos ao som de música boa, com apresentações de artistas locais e nacionais durante todo o dia. A entrada é gratuita.

Jornalista Zeca Camargo será o padrinho da 5ª edição do Festival Fartura em Conceição do Mato Dentro Fartura/Divulgação

O jornalista Zeca Camargo será o padrinho da edição e, além de participar do festival, irá ministrar uma aula e visitar o produtor da Cachaça Bento Velho, na região. Um grande apaixonado por gastronomia, Zeca já passou por diversos programas abordando receitas, entrevistas e histórias que atravessam a gastronomia.

“A nossa principal inspiração para esse evento é a comida de família, de dia a dia, que está presente na casa de todo mundo. O Zeca Camargo carrega esse espírito de querer conhecer as pessoas comuns, de estar intimamente ligado ao povo, por isso combina tanto com o festival. Também estamos fazendo uma grande homenagem à boemia belo-horizontina, com verdadeiras instituições como o Bar do Zezé. Temos ainda mulheres, como as chefs Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio, e Bruna Rezende, d’A Porca Voadora, que escrevem a história da culinária mineira, cada uma da sua forma” Carolina Daher, curadora do Fartura











A quinta edição marca a consolidação do do Festival Fartura Gastronomia em Conceição do Mato Dentro. “Conceição nos recebeu tão bem que já somos parte do calendário fixo da cidade. Com grande potencial ao turismo, belezas naturais, cachoeiras famosas, um evento de gastronomia integra muito bem essa programação. De forma leve, com opções que nem sempre estão disponíveis na região, levando um fim de semana agradável aos moradores e turistas”, comenta Rodrigo Ferraz, Diretor da Plataforma.





O Festival Fartura Gastronomia - Conceição do Mato Dentro tem patrocínio da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, da AngloAmerican e da Cemig.

PROGRAMAÇÃO GASTRONÔMICA

Chefes de Minas e outros estados participam desta quinta edição Jackson Romanelli/Fartura



No Espaço Restaurantes, chefs servem pratos especiais ao longo do dia. Entre eles, três belo-horizontinos que levam a típica comida de boteco mineira:

Flávia Baltazar, da Taberna Baltazar (BH) ;



; Marcelo Haddad, do restaurante-fazenda Paladino (BH) ;

; Vitor Martins, do Bar do Zezé, outro boteco tradicional da capital (BH) ;

; João Paulo, da pizzaria local Monte Castelo;

Simone Cardoso, do Quintal, diretamente do Serro (MG);

Lurdinha Majó e Vânia Queiroz com o famoso pastel de angu de Conceição do Mato Dentro.





Para quem gosta de acompanhar as receitas em tempo real, as Cozinhas ao Vivo terão uma programação especial com chefs preparando seus pratos na hora. Já confirmados estão:

Luana Sabino, chef do Metzi de São Paulo , considerado o 18° restaurante da América Latina pelo respeitado e internacional “50 Best Restaurants”.



, considerado o 18° restaurante da América Latina pelo respeitado e internacional “50 Best Restaurants”. Lucas Corazza, chef paulista e apresentador do programa Que seja Doce, do canal GNT;

e apresentador do programa Que seja Doce, do canal GNT; Bruna Rezende , que após passar pela Cozinha Tupis e Birosca, agora é uma das sócias do bar e armazém A Porca Voadora (BH) ;

, que após passar pela Cozinha Tupis e Birosca, agora é uma das sócias do bar e armazém ; Cristiano Seabra, do restaurante local Sr. Pork , que convida Carolina Daher, curadora do festival;

, que convida Carolina Daher, curadora do festival; Juliana Duarte, da Cozinha Santo Antônio , reconhecida por respeitar a sazonalidade dos alimentos;

, reconhecida por respeitar a sazonalidade dos alimentos; Rafael Pires, do Mia, restaurante de cozinha contemporânea em Tiradentes.



Já no Brasa e Lenha, os assados são preparados ao longo do dia e sendo liberados direto do fogo para apreciação do público. Bruna Rezende, Marcelo Haddad, Rafael Pires e Cristiano Seabra também participam desse espaço, além de: Marcelo Aparecido, do Chapa Burger, famoso na cidade de Serro (MG).

Lucas Corazza, chef paulista e apresentador do programa Que seja Doce, do canal GNT Fartura/Divulgação





No Espaço do Conhecimento, os chefs que vão cozinhar no festival compartilham suas experiências e receitas em aulas gratuitas. Participam Luana Sabino, Lucas Corazza, Vitor Martins, Bruna Rezende e Juliana Duarte, além da aula super especial do padrinho Zeca Camargo.





E na Mercearia Fartura, produtores locais terão produtos de origem à venda. Neste espaço, participam empreendedores da Nossa Feira Sabor e Arte, de Conceição do Mato Dentro, e do Projeto Crescer, da AngloAmerican.





PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Com animada programação musical, festival vai esquentar as noites frias de Conceição Jackson Romanelli/Fartura





Durante os três dias de programação, o evento é animado por shows de música e intervenções cênicas. A sexta-feira, dia 24 de maio, conta com shows da dupla Everton e Giovana, além do Trio Lampião, que traz o autêntico forró pé-de-serra. No sábado e domingo, atrações trazem alegria e diversão para toda a família: o Circo Verde promove o espetáculo Circo Mix e a contadora de histórias Dinda apresenta “As histórias que minha vó me contou” e “Ciranda da Alegria”.



O sábado, dia 25 de maio, continua com três shows musicais. Ayê convida a carioca Jéssica Gaspar, que entrega performances hipnotizantes. A banda formada exclusivamente por mulheres, Ablusadas, traz variadas vertentes do blues. A cantora, compositora, médica e colunista Júlia Rocha, reconhecida por sua participação no The Voice Brasil, também chega ao festival com suas músicas autorais.



Já no domingo, dia 26 de maio, Gleison Túlio, de Pedro Leopoldo (MG), adapta os sons de vários instrumentos e texturas no seu violão eletro-acústico percussivo, acompanhado por Filipe Gaeta, gaitista e percussionista local de Conceição do Mato Dentro. Diretamente de Juiz de Fora, a banda ETC mescla samba, reggae e pop em um show eletrizante. E para fechar a programação com o astral lá em cima, Adrianna (ex-backing vocal da banda Jota Quest) chega com o Baile da Dri.



Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.





FESTIVAL FARTURA GASTRONOMIA - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO



DATA: 24 a 26 de maio de 2024



HORÁRIOS:

Sexta: 18h às 00h

Sábado: 12h às 00h

Domingo: 11h às 21h



LOCAL: Largo do Rosário, Conceição do Mato Dentro - MG



Mais informações:

