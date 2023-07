Dia da gastronomia mineira: petiscos inspirados em pratos regionais

687

O dia foi escolhido para a representação em homenagem ao importante intelectual Eduardo Frieiro, que em 1966 escreveu o livro 'Feijão, Angu e Couve', leitura influente para os estudos da culinária regional (foto: Arquivo/EM) Em 5 de julho, comemora-se o dia da gastronomia mineira, celebrando a tamanha diversidade de pratos criados em Minas Gerais. Farinha, mandioca, ovos, feijão, quiabo, couve e carnes de porco são alguns dos muitos ingredientes que compõem pratos regionais e o Estado de Minas preparou uma lista com petiscos que reinventam combinações deles.









Aprecie a lista:

Empada de frango com quiabo e angu - R$10,00

Moscata

O restaurante também tem sabores rotativos, alternados de semana em semana (foto: Divulgação/Moscata)



Quando o estabelecimento foi para a região do Mercado Novo, as receitas de empadas tiveram de ser adaptadas, já que agora a loja fica entre uma cachaçaria e uma cervejaria. Com uma massa secreta de criação própria, o Moscata oferece 99 sabores diferentes de recheio para suas empadas de 100g, em busca de desmistificar o padrão de recheios. Dentre os 99, o restaurante dispõe de frango com ora pro nobis, frango com quiabo e angu, vaca atolada, carne de porco angu e bacon.

Av. Olegário Maciel, 742 - Centro

Dadinho de tapioca com canjiquinha - 10 unidades - R$ 39,00

Omilía

A porção de dez dadinhos é acompanhada por um molho de jabuticaba (foto: Divulgação/Omilía)

São os ingredientes do dadinho que têm uma grande relação com a culinária mineira. O dadinho de tapioca é um prato nordestino e a receita do Omilía troca a tapioca pela canjiquinha, o queijo canastra entra no lugar do queijo coalho, concedendo um sabor mineiresco ao prato. É uma entradinha leve que serve duas pessoas e é vegetariano. A canjiquinha é cozinhada ao tempero, que garante o sabor e a textura do prato.

Al. do Morro, 72 - Loja 01 - Vila da Serra, Nova Lima









Croquete de pernil com maionese de pimenta - R$ 39,00

Timbuca

O croquete surgiu de uma ideia de aproveitamento de ingredientes e conquistou o público (foto: Divulgação/Timbuca)



O croquete é um petisco típico de bar. Ele nasceu da busca por outros usos do pernil, carne de porco, animal muito presente na culinária mineira, que é um ingrediente bastante usado no cardápio do Timbuca e é uma solução que, segundo o dono, a clientela aprovou.

Dentro do Posto Ipiranga - Av. Afonso Pena, 4321 - Serra

Coxinha de rabada com molho de agrião - R$ 30,00

Santo Boteco





O prato foi desenvolvido para uma edição do festival Comida Di Buteco. São oito coxinhas recheadas com a rabada de boi e acompanhadas de um molho de agrião para balancear o gosto. O restaurante também oferece outros pratos como pastéis de angu com carne seca - 8 unidades (R$30,00).

R. Maj. Lopes, 4 - São Pedro

Patê de leitoa curada com molho tártaro e pão de baru com casca de laranja doce - R$24,00

Padú

Para a semana do dia da gastronomia mineira, o Padú vai servir 3 pratos a preços especiais. São feitos de uma varrida de ingredientes importantíssimos de Minas e do Serrado: A carne de porco, o barú, o queijo, a jabuticaba e o jiló. Também venderão o Pastel de queijo de Araxá e ketchup de jabuticaba - 6 un (R$24) e o Ratatouille de jiló com bacon no espeto (R$24).

R. Leopoldina, 639 - Santo Antônio